Com’è stata la prestazione del Marocco nel torneo?

Il Nord Africa è stata una delle sorprese del torneo. Si sapeva della buona squadra con cui erano arrivati, ma poche persone si aspettavano che arrivassero così lontano. Nella fase a gironi hanno dovuto competere Croaziaanche semifinalista, e Belgio, un altro osso duro che di solito scatena la guerra in queste competizioni. Nonostante le difficoltà del loro girone, sono riusciti a finire primi dopo aver sconfitto il Belgio (0-2) e Canada (2-1) e pari con la Croazia (0-0).

Quelli che Regiraki sono stati misurati Spagna Negli ottavi di finale. La strategia era semplice, difendersi e attendere l’errore per effettuare uno dei suoi fulminei contrattacchi. Per evitare questo tipo di contropiede, la Spagna ha mantenuto il possesso della partita senza troppe emozioni. Alla fine, dopo 120 minuti di poche occasioni per entrambe le squadre, tutto si è deciso ai calci di rigore, un rigore che è stato un incubo per La Roja, che non è riuscita a segnare nessuno dei tre gol. Quelli che Marocco Invece, hanno segnato 3 gol e perso 1, assicurandosi di raggiungere i quarti di finale.

In quella successiva li attendeva l’altro Paese Penisola, Portogalloche proveniva da un ko negli ottavi di finale a svizzero. Non riescono però a sfondare la difesa marocchina, che approfitta dell’errore del portiere portoghese per prendere l’iniziativa. Quelli che Fernando Santo Hanno cercato disperatamente di trovare la rete rivale ma non hanno avuto successo e il tempo è scaduto, ponendo fine a quella che probabilmente sarebbe stata l’ultima esibizione di Cristiano Ronaldo Ai Mondiali con il Portogallo.