“Free drink”: l’ammirata misura di Como, Italia :: Ole

Quando ritorna Serie ALui COME L’Italia deve ancora vincere Accumulando due pareggi e due sconfitte in quattro partite giocate. Alla guida della squadra di martedì di oggi Cesc Fabregas, ha Nico Basso E Massimo Perón Nelle loro squadre, il fronte ha una dura frenata Atlanta Come osservatore, e in quello precedente, La dirigenza del club ha già promesso ai suoi tifosi un’importante ricompensa in caso di vittoria: drink gratuiti per tutti.

Qual è la proposta interessante: Il club servirà da bere ai tifosi in diversi bar convenzionati della città. “Se sei a Como, stasera gioca in uno di questi bar e vinci una consumazione gratis” Ha annunciato la squadra neopromossa in Serie A.

Il trasloco è un lusso per i tanti tifosi comaschi che questo lunedì si sono recati a Bergamo per vedere la partita, ma alla fine non sono riusciti a vederla. L’incontro è stato rinviato a causa del forte temporale. Il club ha così stretto questa convenzione con 10 bar della città, Quindi i fan che ritornano possono guardare la partita e ricevere un drink gratuito se vincono.

Ma la cosa importante è che qualunque cosa accada in questa partita, La campagna sarà in vigore in occasione delle prossime partite del Como in patria e all’estero. L’unica condizione è quella Al momento del fischio finale i tifosi dovranno essere seduti nelle sbarre corrispondenti. L’iniziativa, denominata “Cheers4Como”, è rivoluzionaria per la Serie A, ma Non si tratta di una novità per i tifosi comaschi che già la scorsa stagione godevano di questo vantaggio.

Una mossa encomiabile quella del Como.

