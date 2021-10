Free Fire: codici di riscatto del 23 ottobre per richiedere il bottino | Riscatta codici | app | app | Android | iOS | Messico | Spagna | GIOCO SPORTIVO

fuoco libero È ancora tra i 10 giochi per dispositivi mobili Android e iOS che generano più soldi in tutto il mondo. È un gioco sparatutto scaricabile gratuitamente che contiene micropagamenti online per consentire ai giocatori di ottenere oggetti estetici. Puoi effettuare una transazione con carta di credito o utilizzare alcuni degli strumenti che ti spiegheremo di seguito.

Per ottenere sguardi senza pagare, da un lato, puoi sfruttare il programma di ricompense settimanali. È solo necessario installare e aprire l’applicazione ogni giorno per ottenere oggetti decorativi.

In questo momento, si svolge l’evento “Giorno dei morti”. Quindi troverai skin tematiche come Don Muerte.

Fuoco libero | Agenda settimanale dal 20 al 26 ottobre

Mercoledì 20 ottobre 2021: Forziere Guerrieri Leggendari

Giovedì 21 ottobre 2021: Negozi

Venerdì 22 ottobre 2021: Nuova Incubatrice, Nuova Spedizione

Sabato 23 ottobre 2021: 50% di sconto

Domenica 24 ottobre 2021: Sconto speciale

Lunedì 25 ottobre 2021: Sconto: Zaino Hunt Night

Martedì 26 ottobre 2021: Fire Store: Don Muerte e Bestión si ricaricano

Garena, invece, ha un nuovo sistema di codici di riscatto giornalieri. È disponibile solo per 24 ore e deve essere copiato e incollato nel portale web per richiedere ricompense casuali.

Ricorda che è uno strumento ufficiale per videogiochi. Il tuo account non verrà sospeso a causa di qualsiasi difetto di quantità di diamanti o per ottenere pelli senza pagamento.

Riscatta i codici per il 23 ottobre 2021

F10-VXKE-HCPD

FF10-TD3C-CA4R

WHAH-XTEN-CKCM

FTMK-YMJE-X657

8NAR-H5K2-T6SP

FFES-P5M1-MVBN

W4GP-FVK2-MR2C

HEJT-6AYN-CDXU

VT2Z-XFGP-KXK6

MCPB-KGXU-A5YU

5ZMY-YPM7-P6YP

87JR-8K8A-KP64

MCPK-E62K-W5MX

Come si usano i codici Free Fire?

Ancora non lo sai Dove sono richiesti i codici antincendio gratuiti?? Bene, devi solo seguire alcuni semplici passaggi per ottenere il bottino gratuito senza dover passare attraverso il negozio virtuale.

accedere a questo link Per accedere al sito web ufficiale di Free Fire Rewards ( sito di riscatto della ricompensa .

Per accedere al sito web ufficiale di Free Fire Rewards ( . Quindi accedi con il tuo account Free Fire da Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indicizza il codice a dodici caratteri. Assicurati di non confondere numeri e lettere e conferma l’operazione.

Una volta confermato il codice, dovrai attendere solo pochi minuti per ricevere il regalo sul tuo account.

