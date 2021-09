Free Fire ha concorrenza? Battlefield Mobile condivide le foto del gameplay | GIOCO SPORTIVO

PUBG, Fortnite LLC fuoco libero Uno dei giochi più popolari sui telefoni Android e iOS. Tutti quelli citati hanno scelto un tipo di gameplay Battle Royale, in cui un gruppo di giocatori entra in gioco e solo uno di loro o una “squadra” vince.

curiosamente, campo di battaglia Ho deciso di scommettere su un gameplay un po’ più tradizionale. Di recente ho aperto i server beta per testare le prestazioni e correggere alcuni bug.

Fondamentalmente, ho spostato la modalità di gioco “Team Deathmatch” nell’edizione tascabile. Vediamo che due squadre diverse sono state assemblate e cercano di dominare le bandiere. Sfortunatamente, può essere scaricato solo in Indonesia e nelle Filippine.

A differenza di altri giochi sparatutto per dispositivi mobili, Battlefield Mobil ci offre la possibilità di miglioramenti grafici nel menu delle impostazioni. Possiamo migliorare le prestazioni con la grafica “troppo bassa” o comprimere la grafica integrata del dispositivo mobile.

Il gioco dovrebbe aprire server in tutto il mondo nel 2022; Lo sviluppatore non ha ancora confermato la data di lancio ufficiale. Puoi registrarti per via endovenosa su prossimo link.

Ascolta Dale Gioca su spotify e Altoparlante. Segui il programma ogni domenica sulle nostre piattaforme audio disponibili.