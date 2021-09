Free Fire Max: dove scaricare il gioco su PC (Windows e Mac) | app | Google Play | App Store | Scarica | app | Freevere | Messico | Spagna | GIOCO SPORTIVO

Se hai un telefono cellulare con una potenza grafica sufficiente, potresti essere interessato a scaricare un gioco fuoco libero. È un’app diversa che Garena ha lanciato su Google Play e App Store con il nome Free Fire Max.

Fondamentalmente, è una versione con grafica migliorata, nuove animazioni e trame. Attualmente, Garena ha aperto le pre-registrazioni su entrambe le piattaforme mobile, ma è già stato segnalato che alcuni giochi sono accessibili da PC.

Naturalmente, è apprezzato per l’accoppiamento di questi ultimi tra loro solo in modo che non abbiano un vantaggio sugli altri. Su un PC, puoi usare un mouse e una tastiera, il che è molto meglio per i tiratori.

Come scaricare Free Fire su PC (Windows e Mac)?

Per prima cosa devi avere un emulatore sul tuo computer. Si consiglia di scaricare BlueStacks.

Successivamente, devi accedere al tuo account Google Play o a un account alternativo per iniziare a caricare lo store predefinito.

Dopo aver trovato Free Fire Max, avvia il download.

Attendi il completamento dell’installazione e sarai in grado di accedere allo sparatutto.

Ricorda che questa sessione può essere collegata al tuo precedente profilo Free Fire. Quindi puoi continuare a utilizzare le skin, le armi e i personaggi acquistati in precedenza.

Free Fire non ha ancora chiarito se ci sarà un crossover tra le diverse versioni dello sparatutto. Ma questa fase di test dovrebbe essere così a causa del numero limitato di giocatori.

Free Fire Max: dove scaricare il gioco su PC (Windows e Mac).

