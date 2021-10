Free Fire: riscatta i codici dal 16 ottobre 2021 per lo Swag gratuito | Battaglia reale | app | app | cellulare | Android | iOS | Riscatta codici | Messico | Spagna | GIOCO SPORTIVO

fuoco liberoFamoso tiratore Garena, ha uno strumento ufficiale con cui i giocatori possono sbloccare il bottino senza dover utilizzare una carta di credito nel negozio di videogiochi ufficiale. Oltre ai bonus settimanali e alle skin bonus per eventi speciali, sono stati introdotti anche i codici di riscatto.

Fondamentalmente, questi sono i codici di lettere e numeri che devono essere copiati e incollati sul sito Web ufficiale di Battle Royale. Vale la pena notare che è necessario prima accedere con il proprio account e quindi eseguire la procedura. Questo perché i premi sono legati al profilo; Non potrai rivendicare contenuti estetici per un amico.

Questi codici vengono pubblicati ogni 24 ore. Una volta utilizzato, riceverai il seguente messaggio: “NSIl codice è scaduto o non è valido“. In tal caso, dovrai attendere il prossimo post dello sviluppatore sui social network.

Fuoco libero | Riscatta i codici per il 16 ottobre 2021

MCPK-E62K-W5MX

FF10-617K-GUF9

MCP3-WABQ-T43T

MCPP-U2ZG-BRKG

WFGR-W9J7-CKJQ

MCPG-PJ2A-9W9J

GY52-RK7A-TA5R

7TQ4-WXZK-5MP2

MCPW-SX5B-7RYG

9BYD-PUM5-WK6Z

X59F-7V698-7MA

GH7N-3ZKC-FA7Q

N366-CU6U-P95B

FF10-JA1Y-ZNYN

MSJX-8VM2-5B95

FH9R-GQVX-HRDV

FF10-7NQ4-X9U3

MM5O-DFFD-CEEW

In alcune occasioni Garena nasconde le ricompense, mentre in altri giorni pubblica l’elenco degli oggetti che otterremo. Tieni presente che è uno strumento ufficiale per videogiochi.

Non potranno vietare il tuo profilo o sospendere il tuo account a causa di uno squilibrio dovuto alla quantità di diamanti. I codici di riscatto funzionano in Spagna, Messico e nel resto dell’America Latina; Non dovrai preoccuparti di problemi di compatibilità regionale.

Come si usano i codici Free Fire?

Ancora non lo sai Dove sono richiesti i codici antincendio gratuiti?? Bene, devi solo seguire alcuni semplici passaggi per ottenere il bottino gratuito senza dover passare attraverso il negozio virtuale.

accedere a questo link Per accedere al sito web ufficiale di Free Fire Rewards ( sito di riscatto della ricompensa .

Per accedere al sito web ufficiale di Free Fire Rewards ( . Quindi accedi con il tuo account Free Fire da Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indicizza il codice a dodici caratteri. Assicurati di non confondere numeri e lettere e conferma l’operazione.

Una volta confermato il codice, dovrai attendere solo pochi minuti per ricevere il regalo sul tuo account.

Ascolta Dale Gioca su spotify e Altoparlante. Segui il programma ogni domenica sulle nostre piattaforme audio disponibili.