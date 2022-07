Freestyle di Samsung colpisce il mercato peruviano con grandi promozioni presso The Live Shop – Samsung Newsroom in Perù

Oggi, al The Liveshop, Samsung ha annunciato l’arrivo del proiettore intelligente The Freestyle nel mercato peruviano. Questo innovativo monitor portatile e dispositivo di intrattenimento è progettato in modo univoco per flessibilità e versatilità, consentendoti di goderti i tuoi contenuti audiovisivi quando e dove vuoi.

Dalla sua presentazione all’inizio dell’anno al CES 2022, Freestyle è stato riconosciuto per il suo design e la versatilità che offre agli utenti. Tra le caratteristiche più importanti di questo prodotto ci sono:

impostazione istintiva

Freestyle offre un’esperienza unica e semplice in modo che tu possa goderti i tuoi contenuti senza complicazioni. La sua tecnologia all’avanguardia regola, livella e mette a fuoco automaticamente lo schermo in modo che tu possa goderti i tuoi contenuti senza dover calibrare il tuo dispositivo ogni volta che ne cambi la posizione. Mentre il sistema operativo, lo stesso che si trova sui televisori Samsung, ti permette di goderti le tue serie e i tuoi film grazie alla sua compatibilità con le applicazioni più utilizzate nel paese, come YouTube, Netflix, Amazon Prime e Disney+.

Inoltre, puoi collegare facilmente il tuo dispositivo allo smartphone o alla smart TV per eseguire il mirroring dei contenuti e persino controllarlo con Bixby per riprodurlo, riprodurre musica, controllare il volume e altro ancora.

Adattabile in qualsiasi momento

Con un angolo dinamico di 180 gradi e un design compatto e leggero, il modello freestyle ti consente di spostare lo schermo nella tua posizione preferita per goderti momenti incredibili. Sia che tu voglia guardare una partita di calcio con i tuoi amici sulla parete del tuo soggiorno o goderti una serie di maratone del fine settimana sul soffitto, prendi il tuo stile libero, installalo e voilà!

esperienza immersiva

Vivi ogni momento con una qualità dell’immagine eccezionale grazie alla proiezione Full HD fino a 100 pollici e migliora l’esperienza con il potente altoparlante a 360°, così puoi goderti il ​​tuo sistema audio surround ovunque ti siedi.

Disponibilità e offerte

Il nuovo Samsung Freestyle è disponibile nel negozio online Samsung Perù e nei principali negozi al dettaglio del Paese. Inoltre, come offerta di lancio, Samsung ha annunciato le seguenti promozioni:

Per ulteriori informazioni sul nuovo Freestyle di Samsung, vai a Sito web Samsung Perù.