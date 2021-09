Frida Kahlo. Stanno organizzando una mostra delle sue opere a Napoli, Italia

EFE

Roma / 15.09.2021 14:09:19

Riconoscimento internazionale Frida Kahlo Innegabilmente, ora i residenti in Italia possono godersi la mostra “Frida Kahlo – Confusione dentro”, rende omaggio e diffonde l’esempio della figura storica del miglior artista messicano a Napoli, visitabile fino a gennaio 2022.

“Vogliamo parlare dell’esempio di Frida Kahlo in giro per il mondo in questo tumultuoso momento storico, ma soprattutto per le donne che lottano quotidianamente per la loro salute e la sopravvivenza per la libertà.“, Ha detto l’organizzatore della mostra Salvador Lacagnina EFE.

La mostra è aperta al pubblico da sabato scorso».Una delle figure femminili più amate al mondo“E lo scopo di servire”Omaggio a tutte le donne che hanno combattuto“Ha aggiunto Lagognina.

Questa mostra d’arte si sta svolgendo Palazzo Fondi NapolitanoVisitabile fino al 9 gennaio, infatti era già a Roma e Milano. In totale, Questo è già stato visto da “400-500 persone”, che è una “statistica positiva” Sperano che continuerà a ringraziarli per le gite scolastiche che iniziano in questi giorni.

Presentato dall’organizzazione della mostra Sanguinando a grandezza naturale della Casa Blu, l’artista visse fino alla sua morte, “Con abiti, accessori e materiali voluti e utilizzati da Frida per far conoscere al pubblico l’ambiente culturale, politico e familiare Messico dove si è formato l’artista“.

Vari dipinti come ‘Chiedono aerei e danno loro ali di stuoia’, un olio in una scatola di cartone da un set privato a Madrid dal 1938, Oltre a 15 autoritratti ricreati in formato digitale.

La mostra si conclude con un progetto di un film d’animazione tridimensionale ‘Frida Kahlo – in Viagio’, prodotta in esclusiva per la mostra e proiettata in un teatro speciale con molti effetti sensoriali.

