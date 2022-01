Frida Sofía enfrentará dos audiencias debido a los hechos que la hicieron pisar prisión el pasado fin de semana (Foto: Instagram/@ifridag)

Tras haber sid arrestato por dos cargos en Estados Unidos al alterar el orden en un restaurante, se dio a conocer que Frida Sofia si non tiene acceso al esclusivo negocio por su comportamiento y enfrentará le audiencias.

El pasado domingo 23 de enero la hija de Alejandra Guzmán fue detenida en el restaurante Gioia de Miami tras haber alterado el orden público y oponer resistencia al momento de su arrestocarico per los que fue liberada al pagar 500 milioni di dollari di fidanzata.

Circularon diverse versioni de lo que sucedió ese día para que la modelo fuera arrestada, pero Kenia Fallat, ufficiale di polizia di Miami dio reveló lo que quedó asentado ante las autoridades y habló sobre las posibles consecuencias que tendrán los actos de Frida.

En entrevista con VentaneandoFallat defendió que el comportamiento de la nieta de Silvia Pinal era inapropiado y empujó a un oficial, razón por la cual le pusieron las esposas en el establecimiento y la sacaron.

La modelo ahora tiene el acceso proibito en el restaurante Joia (Foto: Miami Dade County)

“En realidad el día lunes hay un oficial que estaba trabajando fuera de servicio, entra al establecimiento y, aparentemente, el gerente vio que había alguien que estaba adentro, una joven, que” estaba portándose de una manera inapropiada

“Acude el oficial, entra, y le pide que se ritirare, que es lo que quería el gerente, que saliera. Ella no solo le dijo que no se iba a ir, intentó empujar al oficialahí es donde él la esposa y se la lleva para afuera, y le puso dos cargos, entre ellos el más severo es por Conducta desordenada y también por resistirse al arresto sin violencia, que es donde ella empuja al official y por eso él le pone ese cargo”, dijo la oficial.

Agregó que se le prohibió el acceso al restaurante y el caso tenderá que seguir en la fiscalía y en la corte.

Di parte del Dipartimento di Politica no se tiene registro de que Frida Sofía haya dicho algo sobre su celularpues al ser liberada ella aseguró que se lo quitó la manager del restaurante. Per tanto, non ho avuto la possibilità di comunicare con nadie.

Así es el afamado restaurante Joia Beach donde estaba Frida Sofía al momento de su arresto (Foto: Joia Beach Miami / Gallery)

Fallat también mencionó que no se reportó que la modelo haya sufrido de algún tipo de agresión al ser arrestato. Y es que Guzmán aseguró que las personas del personale de seguridad que la sacaron del restaurante se habían comportado de forma brusca con ella, dejandole heridas.

Ahora, debido a estos hechos, Frida tendrá que enfrentar dos audiencias el 16 y 28 de febrero.

La versione que la joven ofreció a los medios al recupero sulla libertà, fue que todo inició porque simplemente le había caído mal a la manager del restaurante, por lo que la acusaron de haberse robado una botella de agua y le pidieron que se retirara del lugar.

“La verdad fue un simple… un la manager del Gioia non le cai bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, dijo a las cámaras de El gordo e la flaca.

Frida reveló que ni su mamá o papá la ayudaron a salir de prisión (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

En ese momento también mostró las heridas que supuestamente le hizo el personal de seguridad del restaurante porque “dijeron que era porque yo me había robado un agua”, esplicito. También Surgio la versione de un supuesto testigo que aseguró haber visto que Guzmán sí habría tomado una botella de agua con un valor de cinco dólares y se habría negado a pagarla.

Agregó que ningún miembro de su familia había ido apoyarla, por lo que se encontraba completamente solo al salir de la prisión.

