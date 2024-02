Fritz, il primo a difendere con successo il titolo a Delray Beach dal 1997

Dopo aver cambiato la data del match decisivo a causa della pioggia continua caduta domenica, il tennista americano Taylor Fritz (10°) ha sconfitto il connazionale 6-2 e 6-3 Tommy Paolo (XIV) Questo lunedì a cui dedicarsi Delray Beach ATP250Dove Il titolo non è stato difeso con successo dal 1997.

Fritz ha vinto il suo settimo titolo ATP e il quarto titolo statunitense. GT

Grazie per uno Settimana praticamente perfettaHa sconfitto il portoghese Nuno Borges (46), l'australiano Rinki Hijikata (84) e il suo connazionale Marcos Giron (52), tutti nella Set drittiIl 26enne destrorso californiano, detentore di sei titoli di altissimo livello, ha incontrato il nato nel New Jersey, Vecchia conoscenzaanche lui 26enne, è un concorrente che lo ha superato in Campionato juniores degli US Open nel 2015Quando ha festeggiato 6-2, 6-7, 6-2 in una partita anch'essa rinviata per circostanze temporanee.

Prodotto A Il primo turno è molto favorevoledove ha vinto l'80% dei punti con la prima di servizio, ha rotto il servizio due volte e ha approfittato di quattro doppi falli degli avversari, ed è il favorito della competizione. Ha dovuto lottare per finire la lotta nel secondo sete ha salvato quattro break point per la terza testa di serie, che si era messa alla prova all'ATP 250 di Dallas la settimana precedente.

L'ex numero 5 del mondo è così diventato il secondo giocatore a vincere consecutivamente il torneo disputato in Florida, dopo l'australiano. Jason Stoltenbergche ha raggiunto questo obiettivo nel Millenovecentonovantasei E 1997versioni in cui ha festeggiato rispettivamente davanti al locale Chris Woodruff e allo svedese Jonas Björkman.