FTC vuole reprimere le “recensioni false positive”

Il Commissione federale del commercio (FTC) degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di modificare i propri poteri per poter agire contro “Recensioni false positive o manipolare le recensioni sopprimendo le recensioni negative“.

È stata la stessa agenzia governativa che ha lanciato Dichiarazione Indica nuove linee guida che riguarderanno sia i negozi che le piattaforme di social media che ospitano recensioni, come YouTube e Instagram, dove è indicato I loro strumenti non sono abbastanza potenti per garantire un rilevamento corretto Contenuti a pagamento e potrebbero esporli a potenziali responsabilità.

“Stiamo aggiornando le linee guida per eliminare le recensioni false e altre forme di marketing ingannevoli e stiamo mettendo in guardia i marketer sugli annunci ingannevoli rivolti ai bambini”, ha affermato Samuel Levine, direttore dell’Office of Consumer Protection dell’FTC. “Che si tratti di recensioni false o influencer che nascondono i loro soldi per pubblicarle, questo tipo di inganno fa pagare di più le persone per prodotti e servizi scadenti e danneggia i concorrenti onesti”.

La revisione delle linee guida ora includerà influencer e banner. Un esempio è YouTuber PewDiePie, che è stato criticato nel 2014 per non aver rivelato che la Warner Bros. Lo aveva spinto a parlare positivamente del gioco per diffondere impressioni positive su La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor. Ciò ha portato all’accordo della FTC con la Warner Bros., che ha impedito loro di divulgare contenuti a pagamento simili. Questo è stato uno dei primi casi a dare il tono al marketing degli influencer negli Stati Uniti.

Le leggi nel Regno Unito sono molto più severe, con pesanti multe inflitte agli influencer che pubblicano contenuti per cui sono stati pagati senza dire di essere stati pagati per questo. Contrariamente a quanto accade nella maggior parte delle regioni, non è sufficiente inserire nella descrizione un hashtag che indichi che il video è supportato, ma piuttosto I creatori devono rivelare verbalmente il pagamento per i contenuti Da una terza parte all’inizio del video.