FTI nomina Marta Castro Perez-Cherinos Direttore Generale Energia | comp

FTI Consulting Spain ha annunciato l’integrazione di Marta Castro Pérez-Chirinos nel suo team energetico come amministratore delegato del team guidato da Blanca Perea. Castro si unisce alla società per integrare il primo team in una pratica che aspira a fornire servizi di consulenza esperta nel settore dell’energia e dell’ambiente, riunendo le competenze degli esperti FTI a livello globale e locale.

Marta ha oltre 20 anni di esperienza sviluppando tutta la sua carriera nel settore energetico. Marta è un’economista e specialista in analisi economiche, organizzative e strategiche, sia in campo spagnolo che internazionale. Ha fornito consulenza nella formulazione di piani strategici aziendali, nei processi di due diligence e nel contenzioso nei settori dell’energia elettrica e delle utilities, petrolio e gas, acqua, distribuzione, energie rinnovabili e ambiente.

Marta è entrata a far parte di FTI Consulting da KPMG, dove ha ricoperto varie posizioni negli ultimi 10 anni, più recentemente come Partner (Economy & Regulatory) nella pratica energetica. In precedenza ha lavorato per società di consulenza economica come NERA Economic Consulting o Intermoney Energía, e nel settore pubblico, sia per CNMC che per il Segretario di Stato per l’Energia.

Blanca Perea, Senior Managing Director e Energy Practice Leader di FTI Spagna, ha commentato la fondazione di Marta: “Marta è un esperto riconosciuto con esperienza e conoscenza di prima classe nel settore. La loro incorporazione contribuisce al piano di crescita della pratica in Spagna, che ora ha cinque anni.

In un momento in cui il settore energetico spagnolo sta attraversando una profonda trasformazione e la resilienza sarà un fattore critico, in particolare nelle aree regolamentate, la nostra missione è supportare le aziende nella gestione del rischio, del cambiamento o del contenzioso da un punto di vista finanziario, normativo, economico e reputazionale in modo integrato. Siamo lieti di poter inserire nel nostro studio una professionista come Marta”.