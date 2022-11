FTX: L’ascesa e la caduta del primo miliardario di criptovalute Sam Bankman-Fried | Economia

All’età di 29 anni, Sam Bankman-Fried aveva una fortuna stimata di $ 22,5 miliardi. Solo Mark Zuckerberg è salito in cima all’inizio, tutto grazie a una macchina da soldi chiamata Facebook. A trent’anni tutto è cambiato. Con il fallimento di FTXIl figlio californiano di due professori di giurisprudenza di Stanford non fa più parte del club dei miliardari. La sua incredibile transizione dall’alto verso il basso ha portato a gran parte del mondo su cui ha costruito la sua fortuna e alle criptovalute, dove il tempo, come il denaro, lavora a una velocità diversa. Più veloce e più volatile. Di più, sempre di più.

Tuttavia, il profilo SBF, come è noto dalle sue iniziali, non è per un uomo accecato dall’idea di accumulare dollari a proprio vantaggio. Sfugge allo spirito libertario di molti credenti di bitcoin che negano le tasse: ha affermato che i ricchi, incluso lui stesso, dovrebbero pagare di più. Non pubblicizza il potere assoluto delle criptovalute con un fanatismo quasi religioso, come fanno altri, ma con pragmatismo, per renderle redditizie. È un sostenitore Quello che viene chiamato “altruismo efficace”, una filosofia basata sulla massimizzazione del bene che puoi fare agli altri con i tuoi soldi, tanto da promettere di donare gran parte della sua fortuna nella vita. “Il mio obiettivo è avere un impatto”, ha detto in un’intervista alla rivista. Forbes l’anno scorso.

Per un certo periodo, sembrava che un tale atto filantropico avrebbe lasciato il segno. Al suo apice, la sua fortuna era di $ 26,5 miliardi. Il problema è che era legato alle sue partecipazioni di token FTX e FTT, entrambi crollati in una crisi di liquidità, tra enormi richieste di prelievo da parte dei clienti che erano nel panico di poter perdere tutto.

Come la sua ripida discesa, il percorso dell’SBF verso la cima non ha richiesto molto tempo morto. Il giovane ha fondato l’azienda commercio La ricerca quantitativa di Alameda nel 2017 ha iniziato ad aggiungere zeri al suo account grazie a una scoperta apparentemente semplice: “Bitcoin era a $ 10.000 in scambio USD e 11.000 USD in Giappone, quindi se prendi 10 milioni, compri a 10.000 e vendi a 11.000, guadagni 1 milione. Siamo stati in grado di farlo tutti i giorni della settimana”. Spiegato in un video.

Attraverso questo processo, afferma di aver guadagnato 20 milioni. Due anni dopo ha creato FTX ad Hong Kong, una piattaforma intermediaria per chi vuole comprare e vendere bitcoin e altre criptovalute che erano tra le più grandi al mondo con un valore di 40.000 milioni. Nel settembre 2021 ha trasferito il suo quartier generale alle Bahamas, dove vive in una soffitta con 10 amici, tra cui alcuni che gestiscono la sua attività. Sebbene il suo tenore di vita sia chiaramente al di sopra della media, ha rinunciato a lussi come orologi costosi o auto sportive: ha guidato una Toyota Corolla del valore di poco più di $ 20.000.

Laureato in Fisica al prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), vegano e impegnato contro gli abusi sugli animali e il cambiamento climatico, è cresciuto affascinato dai libri di Harry Potter, ammirava la squadra di baseball dei San Francisco Giants ed era molto appassionato di videogiochi come Starcraft o League of Legends.

Fino a poco tempo, la vita era un mezzo di intrattenimento in cui tutto andava bene. Uno stretto collaboratore ha raccontato con stupore di averlo scoperto dedito a quell’ultimo gioco mentre contemporaneamente interferiva abilmente attraverso una videochiamata Zoom in un incontro con gli investitori di Sequoia Capital. Nonostante la distrazione, li ha impressionati con le risposte alle loro domande ed è riuscito a convincerli a tirare fuori il libretto degli assegni, anche se avrebbero preferito di no: giovedì, Sequoia Capital ha annunciato che avrebbe valutato il suo investimento a zero dollari. 210 milioni sulla piattaforma.

Sebbene ora sia solo il volto visibile di una crisi aziendale che può fallire e causare enormi perdite ai suoi clienti, SBF era una volta il secondo uomo più ricco del mondo crittografia Dopo il presidente di Binance Changpeng Zhao. E quest’estate è per la rivista da esaminare fortuna Come il nuovo Warren Buffett. Il parallelo nasceva dal fatto che se il veterano Berkshire Hathaway magnate È venuto a salvare Goldman Sachs mettendo sul tavolo 5.000 milioni nella Grande RecessioneSBF ha fatto lo stesso con alcune aziende in difficoltà solo pochi mesi fa, durante il cosiddetto crittografia inverno Non è ancora finita.

Altri sono arrivati ​​al punto di tracciare parallelismi, vedendo in esso una versione moderna del leggendario finanziere John Pierpont Morgan e del suo ruolo fondamentale nel salvare il sistema dal collasso durante il cosiddetto panico finanziario del 1907, quando Wall Street sprofondò in crisi. Una marea di fallimenti e altri affari.

È interessante notare che il cavaliere bianco che ha tirato fuori risorse FTX per salvare le aziende crittografia Su questioni come Voyager Digital o BlockFi, si è ritrovato intrappolato nella parte debole del tavolo delle trattative. Chiedere aiuto per la sopravvivenza di FTX, anche attraverso i social network, e riconoscerne pubblicamente le responsabilità. “Ho sbagliato”, ha detto graficamente in una serie di messaggi, spiegando cosa è successo e scusandosi con i clienti che hanno visto esaurirsi i loro risparmi. “Mi dispiace davvero”. Ma nonostante l’autoflagellazione pubblica, l’onda innescata dalla crisi ha continuato a salire fino a far affondare l’azienda.

Donazioni politiche milionari

Solo pochi giorni fa, prima della tempesta, i messaggi di Twitter emanavano un odore completamente diverso. SBF ha parlato delle sue donazioni a politici repubblicani e democratici in vista delle elezioni legislative di martedì. In totale, ha distribuito 40 milioni di dollari a candidati che riteneva costruttivi, impegnati a prevenire nuove epidemie e favorevoli a promuovere regolamenti cripto-friendly.

Le sue donazioni politiche hanno già fatto notizia nella campagna presidenziale che ha portato Joe Biden alla Casa Bianca, che lo ha appoggiato con oltre cinque milioni di dollari, la seconda più alta, dopo i 56 milioni di Michael Bloomberg. La sua idea era quella di alzare ulteriormente la posta in gioco nel 2024: a maggio, ha persino scambiato un podcast con l’idea di dare la cifra record di 1.000 milioni di dollari a un democratico che si sarebbe candidato a quelle elezioni, soprattutto se lo fosse stato Donald Trump. Affrontalo come candidato repubblicano.

Questo non accadrà più. È stato abbandonato da Binance, che ha minacciato di acquistare FTX e dopo aver visto i libri mastri tornare indietro. In essa il regolatore americano (SEC) ha indagato sulla possibile gestione irregolare dei fondi dei suoi clienti, che utilizzerebbe in operazioni a rischio non autorizzate, il giovane che un tempo dedicò 135 milioni al battesimo della corte dei Miami Heat in NBA, incarnava il ideale del talento precoce applicato alla criptovaluta e vede tutto ciò che aveva costruito intorno a lui si sta sgretolando. Aveva già aggiunto a una lista in cui non avrebbe mai voluto apparire, Chi cita il coreano Do Kwon, fondatore di Failed Lunae sostiene altri fallimenti simili. Specchi molto meno attraenti degli specchi di Warren Buffett e JP Morgan.

