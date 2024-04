Funziona così l’ASMR, il metodo di rilassamento e sonno che sta conquistando i social network

Video di persone che sussurrano, picchiettano sulle cose, emettono suoni con la bocca o addirittura “grattano” il microfono, ma anche cucinano o si truccano. Fenomeno ASMR Raccoglie centinaia di milioni di visualizzazioni sulle reti nel contesto di fornire conforto allo spettatore e aiutarlo a dormire.





Questi video a Successo globalepossono essere visti anche su YouTube, dove sono addirittura diventati Sottotipo In se stessi. Con una semplice ricerca su Google Di queste abbreviazioni compaiono ca 500 milioni di risultatiCiò riflette un interesse che non è peculiare della Spagna, dove il termine ha registrato un forte picco di popolarità, soprattutto dopo la pandemia.

Anna Munoz, Creatore del canale YouTube “Amore ASMR”EFE dice di averlo scoperto circa nove anni fa, quando lo stress dello studio gli rendeva difficile dormire. Crede che il pubblico stia cercando il “momento di fuga” nei suoi video. “È diventata un'abitudine per molte persone e significa che ci sono più creatori e più contenuti.”dice Muñoz, che spiega che tra i più richiesti dai suoi follower ci sono i video in cui “si trucca” o li fa sentire come se fossero in una spa.

Gli utenti indossano le cuffie, chiudono gli occhi e godono della risposta sensoriale che produce. Lo YouTuber sostiene la necessità di utilizzare ASMR sopra ogni altra cosa “La sera prima di andare a letto o mentre studi.”





Cosa significa l'abbreviazione ASMR?

IL Risposta autonoma dei meridiani sensoriali (ASMR in spagnolo) consiste nella “risposta a uno stimolo che il nostro sistema nervoso riceve, elabora e a cui risponde”. Così lo spiega il medico all'EFE Soberana-Meriti, ricercatore del Centro di Ricerca Biomedica della Rete di Salute Mentale (CIBERSAM) e del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Barcellona), che specifica che l'esperienza è caratterizzata da una sensazione di formicolio sulla pelle. specifica, Inizia dal cuoio capelluto Si estende lungo la parte posteriore del collo e la parte superiore della colonna vertebrale.

Non funziona allo stesso modo in tutti

“Anche se alcuni potrebbero sperimentare l'ASMR con… stimoli visivi, Altri possono provarlo Stimoli sensoriali o tattiliMa perché alcune persone lo sperimentano mentre altri no?Proprio come ad alcuni piace il cioccolato fondente e ad altri quello bianco.La stessa cosa accade con gli stimoli presenti nel nostro ambiente: per alcuni questi stimoli saranno piacevoli, innescando l’ASMR, mentre per altri non causeranno alcuna reazione, anzi, in alcune persone potranno generare avversione o risentimento.

Di dove sei?

Si ritiene che il termine ASMR sia stato creato nel 2010 quando Jennifer Allen, Una giovane donna stava cercando un nome per descrivere la sensazione fisica che prova quando sente la pioggia o si taglia i capelli, così ha deciso di coniarlo. “Il nome stesso è una pseudoscienza e ci sono dibattiti in corso su se È opportuno impostare un nome più tecnico oppure no?Lo spiega all'EFE Chloe Nader, ingegnere audio e ricercatrice presso l'Università di York.

Nader ha deciso di indirizzare la sua ricerca verso l’ASMR perché era affascinato dal fatto che potesse avere benefici per la salute mentale di milioni di utenti: “Qualche tempo fa ho avuto esperienze terribili con farmaci per l'epilessia e antidepressivi. Ecco perché ho voluto dedicare parte del mio lavoro all’esplorazione del potenziale che ha a beneficio della comunità e della salute mentale”.





Come lo capisce la scienza?

La risposta dei meridiani sensoriali indipendenti è una tendenza relativamente recente, il che spiega anche questo Non ci sono molte ricerche su questo argomento. “Non esiste ancora una base neurale ben descritta per questo fenomeno”, spiega la dottoressa Soberana, “ma alcuni neurotrasmettitori potrebbero sicuramente essere collegati a questo processo perché sono sostanze importanti nel cervello quando si tratta di stimolare Sensazioni di piacere collegato”.

Il medico conferma che gli studi condotti finora permettono di dare una sbirciatina risultati interessanti, Ma il numero è piccolo. Per gli artigli rari, può essere paragonato a pratiche come la meditazione o gli esercizi Completa concentrazione della mente: “A poco a poco, ci sono più ricerche e prove su questo argomento, dal monitoraggio oculare alla risonanza magnetica e all’EEG, ma c’è ancora molta strada da fare prima di poter comprendere questo fenomeno”.