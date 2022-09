Funzionari provinciali e imprenditrici di Sacco intrapresero una missione commerciale in Italia

La missione è stata organizzata dalla sezione argentina del Women’s Economic Forum con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e del governo del Chaco. Il tour ha previsto incontri bilaterali a Roma e Milano, turni di lavoro e visite a industrie e aziende italiane che hanno messo in luce il potenziale della provincia.

Le imprenditrici di Sago, insieme a funzionari della provincia e del Ministero delle produzioni, dell’industria e del lavoro, hanno recentemente partecipato in Italia alla prima missione commerciale internazionale rappresentata dalle donne. “È stata una grande vetrina mondiale in cui abbiamo mostrato il pieno potenziale della nostra provincia e abbiamo cercato di attirare l’attenzione degli investitori”, ha affermato Laura Binaki, sottosegretario all’Industria, che ha coordinato le attività.

Il lavoro condiviso con La Pampa ed Entre Ríos è stato organizzato dalla Sezione Argentina del Forum Economico delle Donne (WEF) con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e del Governo del Chaco.

Durante la generazione di valuta estera per la provincia, l’obiettivo principale era quello di collaborare con donne d’affari della provincia. “Sfruttando le richieste dei mercati internazionali, l’Italia e il mondo chiedono i prodotti che produciamo e questo crea opportunità per Sacco”, ha osservato il sottosegretario all’Industria.

Beatrice Tourne, titolare di Contacto SA (dedicata alla produzione e lavorazione di vetri temperati ed ermetici per edilizia) ha partecipato a turni di lavoro e visite ad aziende di Roma e Milano; Fanny Kalbermatter, in rappresentanza di Sacco Export SRL (società legata alla produzione di carbone nel President Roque sans Peña); e Romina Fink per Orisa, produttore di riso con sede a La Leonesa.

I lavori si sono conclusi alla presenza di Martina Quaglia, Sottosegretario alla Pianificazione Strategica, Ministero della Pianificazione, dell’Economia e delle Infrastrutture; e Saco Chamber of Women Entrepreneurs (CAMEC).