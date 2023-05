Fuoco libero | 27 maggio 2023 Codici: bonus gratuiti

Bisogna affrontare il weekend con energia, Garena lo sa e ha iniziato a lavorare davvero. Voglio dire, ne abbiamo già uno nuovo Codici bonus Fire gratuiti per oggi 27 maggio 2023. In pochi minuti avrai molte cose gratis. Inoltre, vi diciamo anche come riscattarlo, in quanto dovete essere veloci per non perdere i molteplici oggetti gratuiti.

Codici Fire Max gratuiti per sabato 27 maggio 2023

Questo è l’elenco completo di tutti i codici per Garena Free Fire Max, disponibili per il riscatto oggi, sabato 27 maggio.

XZJZE25WEFJJ

V427K98RUCHZ

FFCMCPSUYUY7E

EYH2W3XK8UPG

(UVX9PYZV54AC)

BR43FMAPYEZZ

8F3QZKNTLWBZ

WEYVGQC3CT8Q

HNC95435FAGJ

NPYFATT3HGSQ

J3ZKQ57Z2P2P

GCNVA2PDRGRZ

MCPW3D28VZD6

ZZZ76NT3PDSH

Ecco come dovrebbe apparire la schermata di accesso con il tuo account

Come riscattare i codici per Garena Free Fire?

Il riscatto di codici premio gratuiti su Free Fire richiede un processo molto semplice. Ogni 24 ore i loro gestori pubblicano un elenco in cui riceverai cosmetici senza costi aggiuntivi dopo averli scambiati. Dovresti tenere presente che questi saranno ancora associati al tuo ID Garena Free Fire. Allora vi lasciamo con loro.

Per iniziare, fai clic su questo link Per accedere al portale ufficiale dei premi, premi il sito di riscatto.

Ora accedi con il tuo account Free Fire dall’opzione scelta: Facebook, VK, Google, Huwaei, Apple o Twitter.

Inserisci il codice di dodici (12) cifre nell’apposito spazio (assicurati di non confondere numeri e lettere) e conferma.

Quando il codice che hai selezionato è confermato, tutto ciò che devi fare è attendere che appaia nel tuo account. Free Fire può essere scaricato gratuitamente dall’Apple App Store per dispositivi iOS (iPhone e iPad) e da Google Play se possiedi un cellulare o tablet Android. Su PC possiamo anche giocare al titolo con questa facile procedura.

