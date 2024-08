Fuoco libero | Codici del giorno, lunedì 26 agosto 2024: premi gratuiti, tutte le skin e i diamanti

Garena ha rilasciato i codici Free Fire e Free Fire MAX lunedì 26 agosto in modo che i suoi giocatori possano riscattarli per premi gratuiti.

Fuoco libero Stagione 19

Fuoco libero È il gioco sparatutto per dispositivi mobili numero 1 al mondo, il gioco per dispositivi mobili più scaricato del 2021 e il gioco Battle Royale di maggior successo sul mercato. Con contenuti e possibilità rinnovati per i suoi utenti, Garena Codici Free Fire e Free Fire MAX per lunedì 26 agostocosì i tuoi giocatori potranno scambiarli con premi gratuiti, come diamanti, skin, armi e altro ancora.

Va notato che questi lo sono Codici Free Fire e Free Fire MAX Fornito dallo sviluppatore del gioco, Garena, quindi ottenere bonus gratuiti come questo è completamente legittimo e non dà motivo di temere sospensioni o ban. Ha validità 24 ore, trascorse le quali non può essere utilizzata.

Fuoco libero | I codici di oggi lunedì 26 agosto 2024: tutte le skin Diamante e premi gratuiti

Come riscattare i codici in Free Fire

Accedi al portale Free Fire Rewards facendo clic Questo collegamento.

Accedi con il tuo account Free Fire utilizzando una qualsiasi delle opzioni che scegli, che si tratti di Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Nella schermata qui sopra, inserisci il codice di dodici (12) cifre che ti abbiamo fornito sopra, senza trattini, nello spazio indicato, facendo attenzione a distinguere tra lettere e simboli, quindi conferma.

Una volta riscattato il codice, attendi semplicemente che i premi vengano visualizzati nel tuo account.

In generale, questo processo può richiedere circa mezz’ora dopo la conferma di quello nuovo Codice in Free Fire. Vale la pena notare che la maggior parte dei codici scade entro 24 ore dall’annuncio, quindi dovresti assicurarti di farlo lo stesso giorno.

