Fuoco libero | Codici di oggi, mercoledì 10 luglio 2024: premi gratuiti

Free Fire e Garena non riposano mai, ecco perché la settimana si conclude nel migliore dei modi: con Codici bonus gratuiti oggi, mercoledì 10 luglio 2024, è disponibile per un periodo limitato (generalmente circa 24 ore). Inoltre, ti spieghiamo come riscattarlo e fornirti i contenuti del gioco che ti interessano.

Codici Fire Max gratuiti per oggi, mercoledì 10 luglio 2024

Questo è l’elenco dei codici Garena Free Fire disponibili per il riscatto oggi, mercoledì 10 luglio. Il funzionamento dei codici dipende dalla regione e dalla disponibilità dei server, cosa che non sempre è nota. Cioè, potrebbe non funzionare a seconda delle circostanze.

HN4BQ9R8C3YF7XKP

V5B6N7M8L9K1UJ2H

TRGHBER56Y564WSS

G7C9B5F6TR1K8Z2L

L5K8J9N13M6A4S3D

A1B3C5D7E9F2G4H6

I8J1K3L5M7N9O2P4

W7X9Y2Z4A6B8C1D3

E5F7G9H2I4J6K8L1

M3N5O7P9Q2R4S6T8

FU1V6W43X9Y3 Z7A5

FC8D2E6F1G37H4I9

FZ8W27J4F1T509X3

FU9I1O3P6Y2T7R5E

FK1P9T5J4A7G78E2

FE9V7X72R1N3K6M4

FL4V1K9U6G3N27T2

FJ3K8L35M1N7O2P6

FS9T4U1V6W33X8Y2

FU1V6W43X9Y3Z7A5

Contenuti gratuiti, trucchi e suggerimenti per Free Fire

Dopo avervi presentato i codici di oggi, mercoledì 10 luglio 2024, vi presentiamo alcune lezioni:

Come riscattare i codici Free Fire?

sdoganamento Codici premio gratuiti in Free Fire Ci vuole un processo davvero semplice. Ogni 24 ore gli amministratori pubblicano un elenco da cui è possibile ricevere cosmetici senza costi aggiuntivi. Dovresti tenere presente che questi rimarranno per sempre collegati al tuo ID Free Fire. Senza ulteriori indugi, il processo di scambio:

Per iniziare, fai clic su questo link Per accedere al portale ufficiale dei premi, il cosiddetto sito di riscatto dei premi.

Ora accedi con il tuo account Free Fire dalla tua opzione preferita: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, ecc.

Inserisci il codice di dodici cifre nello spazio indicato (fai attenzione a non confondere alcuni numeri con le lettere) e tocca per confermare. pronto!

Una volta confermato il codice selezionato, tutto ciò che devi fare è Attendi che i cosmetici si riflettano nel tuo account. Ti ricordiamo che Free Fire è scaricabile gratuitamente dall’App Store di Apple per dispositivi iOS (iPhone e iPad) e da Google Play se possiedi un cellulare o un tablet.

Segui il Canale Twitter di MeriStation. Il tuo sito di videogiochi e intrattenimento, per conoscere tutte le novità, gli aggiornamenti e le ultime novità sul mondo dei videogiochi, film, serie, manga e anime. Anteprime, analisi, interviste, trailer, gameplay, podcast e altro ancora. Partecipare!