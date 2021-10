Fuoco: Shakira ha sfoggiato il suo bel personaggio su Instagram e il network è esploso

Shakira Sta attraversando un momento difficile dopo la pubblicazione di un’inchiesta giornalistica pubblicata dal sito ‘El País’ che indica che parte della sua fortuna è nei paradisi fiscali, dove ha commesso la presunta frode davanti al ministero delle finanze spagnolo.

Shakira Condivide questa lista nera, conosciuta come “Pandora’s Papers” insieme ad altre grandi star della musica come Luis Miguel, Chian e Julio Iglesias. I “Pandora Papers” nascono dalle indagini dell’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, per la sua sigla inglese).

Shakira Ha pubblicato due foto sui social, martedì scorso, che hanno lasciato più di un suo fan completamente ipnotizzato. “Shakira xcosmopolitan” era la didascalia che la cantante di “Girl Like Me” ha scelto per il lavoro.

Fonte: Instagram @shakira_1988

in foto InstagramL’artista di Barranquilla ha prodotto foto esclusive per la rivista di intrattenimento Cosmopolitan. La compagna di Gerard Pique ha mostrato tutta la sua bellezza davanti a un grande specchio e una palla gigante in un vestito d’argento attillato, calze e scarpe nere.

Fonte: Instagram @shakira_1988

Propagazione Shakira Ha superato i settecentotremila like e cinquemila commenti. “Questo è perfetto. La più bella del mondo Amo infinitamente questa donna “,” Cosa fai con i soldi che non paghi in tasse “,” La mamma che affronti? Non sei molto matura…. Sei molto bella, ma queste foto esagerano molto su di te” e “Ragazza, i tuoi loschi affari finanziari sono stati scoperti. Quanto è stata deludente.” Alcuni dei messaggi più importanti provenivano dai suoi fan.