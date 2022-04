Fusione Warner Bros E Discovery in un’unica azienda

Il nuovo gigante americano dei media e delle trasmissioni La Warner Bros Discovery è nata venerdì Dopo aver completato la fusione multimilionaria dei gruppi di intrattenimento WarnerMedia e Discovery.

Warner Bros. Discovery, che rivaleggia con i leader del settore come netflix e disney, Riunisce le più grandi librerie di contenuti sul mercato e centinaia di marchi storici che coprono TV, film e notizie come HBO, CNN, DC Comics ed Eurosport.

Si stima che la fusione valga 43 miliardi di dollari Da quando è stato annunciato nel maggio dello scorso anno, è stato avviato un processo normativo che ha portato alla separazione di WarnerMedia dal gruppo di comunicazione AT&T.

AT&T ha acquistato WarnerMedia per circa 85 miliardi di dollari nel 2018 Ha sottoposto il gruppo, precedentemente noto come Time Warner, a una ristrutturazione ea cambi di leadership, cosa che è stata interpretata come una strategia fallita.