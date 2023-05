Future Health, l’evento analizza il futuro della salute umana e della tecnologia

Il 17 maggio si è svolto presso la Real Fábrica de Tapices de Madrid il Future Health meeting, l’evento organizzato da Sanitas in collaborazione con EXPANSIÓN. Il mondo, rivista medica, posta farmaceutica E fuori catena. era lo scopo dell’appuntamento Analizza le sfide e le opportunità che la salute porterà in futuro Come risultato della rivoluzione tecnologica e del suo impatto nei settori della diagnosi, del trattamento e della prevenzione.

La giornalista Veronica Sanz è stata incaricata di introdurre l’atto e di fare spazio ai vari esperti invitati. Il primo a parlare è stato lo storico e filosofo israeliano Yuval Noah Harari, che ha esaminato l’impatto dei progressi della medicina nel corso della storia. Come spiegato, questi turni Sono sempre stati sviluppati con le migliori intenzioni, ma il loro esito non è sempre stato positivo per le persone. Da qui, ha aggiunto, l’importanza di evitare che i cambiamenti tecnologici facciano perdere agli esseri umani parte del loro potenziale: “Ogni minuto che investiamo nello sviluppo dell’intelligenza artificiale o dell’ingegneria genetica deve essere accompagnato da un altro minuto per esplorare e sviluppare il nostro potenziale”. . Il suo desiderio è che Future Health “si concentri non solo sulla ricerca di nuove tecnologie, ma anche sul provare Ottieni il massimo dal potenziale umanoPerché in questo momento non ne stiamo neanche lontanamente beneficiando”.

Dopo la presentazione di Harari, è stata la volta di un altro pensatore di statura internazionale: Roberto StepanyanProfessore all’Imperial College di Londra. Secondo lui, comprensibile salute mobileChe lui stesso ha scritto ormai vent’anni fa, non ha smesso di trasformarsi negli ultimi anni. Ha aggiunto che in futuro sarà associato all’intelligenza artificiale, indossabile o reti 6G. Inoltre, ha spiegato che le applicazioni tecnologiche che si stanno sviluppando nel campo della salute Dovrebbero preferire la gestione delle malattie croniche e preferire cambiare il comportamento delle persone per quanto riguarda il loro benessereche aiuta a prevenire lo sviluppo di malattie come l’obesità o il diabete.

Dopo le idee è arrivato il momento dei fatti. I responsabili di diversi .inizio Dal campo della salute ha mostrato la corsa Alcuni degli strumenti che stanno già cambiando la sanità. Ad esempio, l’assistente virtuale clinico LOLA dell’azienda TocofiIn grado di interagire in modo empatico con i pazienti e fornire risposte alle loro domande. O uno strumento di indagine digitale dell’azienda canadese Noralogix, in grado di fornire informazioni complete su 30 parametri di salute in appena mezzo minuto da un semplice selfie con il cellulare. D’altra parte, il .inizio spagnolo India Mostra il suo strumento di realtà virtuale per migliorare la salute e le prestazioni atletiche con consigli nutrizionali in tempo reale.

ecosistema digitale

La parte finale dell’evento è evidenziata bluaU, l’ecosistema digitale di Sanitas. Come spiegato da Ine Snater, Director of Strategy and Transformation dell’azienda, l’obiettivo è quello di rispondere al crescente interesse per le tematiche dell’azienda protezionedomanda su Personalizzazione e immediatezza Malato e dovendo esserlo permanentemente al suo fianco.

L’incontro è stato concluso da Iñaki Peralta, CEO di Sanitas e Bupa Europa e America Latina. secondo te, L’obiettivo di bluaU è “l’empowerment del paziente” L’impegno di Sanitas è quello di “fare ogni sforzo per rendere l’assistenza medica e l’assistenza il meglio possibile”.