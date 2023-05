: Future Workspace evidenzia il ruolo dell’ufficio come fattore di trasformazione ::

Secondo i professionisti che hanno partecipato al primo palinsesto, “Nuovi modi di lavorare e nuovi modelli organizzativiLa società è attualmente immersa in un cambiamento di paradigma sociale che influisce notevolmente sul design dell’ufficio, soprattutto nelle tre dimensioni, ha spiegato. Juan Carlos SantosE consigliere FAMO:”la dimensione narrativa di The Office come brand experience e cultura d’impresa; La dimensione umana dell’ufficio come spazio in cui si svolgono le attività delle persone e la dimensione operativa dell’ufficio, puntano su nuove forme di lavoro di squadra“.

secondo Lear OttavioEDirettore del Dipartimento di Architettura e soluzioni residenziali A Spagna“,”La magia che hanno gli uffici è che lo spazio è in grado di incarnare la trasformazione culturale delle organizzazioniNel suo design non c’è un’unica direzione;Ciò che è rilevante è che il cambiamento è specifico per ogni azienda; Che ogni persona senta che tutto è progettato per luiafferma.

Durante il discorso, è stata discussa l’importanza di stabilire lo scopo aziendale sul posto di lavoro,”Fino all’ultima sedia che abbiamo posizionatoNelle parole di Beatriz Santos, direttore dell’eccellenza operativa e dei servizi sul posto di lavoro presso ISS Spagna.

Allo stesso modo, Lear Octavio ritiene che “Se questo scopo non viene inalato nello spazio di lavoro, è molto difficile crederciQuindi, ogni giorno è più importante la coerenza tra ciò che l’azienda ha e ciò che vediamo in essa.

In questo nuovo contesto sociale, le norme sono ancora più rilevanti è GOvvero, aziende impegnate per l’ambiente, la società e le pratiche di buon governo. “Quando sei in grado di creare uno spazio veramente democratico o quando sei in grado, ad esempio, di creare spazi in cui si crea un quartiere o una città… hai un impatto su quella (società)“.

Sono d’accordo con questa visione Juan José MartinezE Amministratore Delegato di Networkia Business Center E Vicepresidente di ProworkspacesQuando disse: “LuiGli standard ESG non possono essere solo una frase; Deve essere una realtà. Ora a nessuno verrebbe mai in mente di mettere una pianta di plastica nel proprio ufficio; Come per l’insonorizzazione, utilizziamo materiali riciclati.“.

Pertanto, le persone devono sapere che siamo associati all’azienda, con uno scopo, e lo spazio di lavoro può creare tale associazione con gli standard ESG dell’azienda.

Consolato Carlos Cortes LeonE Professore e ricercatore In fuga, si riferisce al cambio di potere nelle organizzazioni; forza passataDagli azionisti ai dipendenti“. Secondo te.”Questo cambiamento di forza è ciò che porta le aziende a integrare questo segmento sociale. Siamo stati tutti così preoccupati per l’ambiente e siamo stati esclusi dalle persone, dalla società sociale e da S.“.

Durante il programma, hanno anche parlato dei valori dell’azienda e del marchio e di come si riflettono negli uffici. Secondo Lear Octavio, “Venivamo da semplici uffici selettivi, ma ora – lavorando in un modello misto – il giorno in cui i dipendenti vanno in ufficio devono riconnettersi con il marchio, da qui l’importanza dell’ufficio che esprime l’identità e i valori aziendali“.

Secondo Carlos Cortes,La cultura può essere preservata solo personalmente.”Le distanze sono necessarie per il ricongiungimentoIn questo senso, i relatori concordano sul fatto che lo spazio deve lasciare il segno non solo sui clienti, ma anche sui dipendenti.Il cambiamento è radicale.Indicano alla creazione di spazi con una serie di cose che ti distinguono e creano comunità.Infatti, Beatriz Santos sostiene, Che l’ufficio è una leva per il cambiamento, ma secondo lei, “Devi lavorare su più livelli, ad esempio, nei modelli di leadership, per adattare quel cambiamento nell’ufficio che vogliamo fare“.

Per Carlos Cortes, ascoltare la squadra è altrettanto importante. “Se non ascolti le loro esigenze, né i cambiamenti nel modello di business né lo spazio che hai progettato funzioneranno..”Lo spazio di lavoro non è la risposta. È uno strumento per molte cose magicheLear Octavio aggiunge: La sfida di progettare spazi oggi è trasformare l’ufficio in una destinazione dove il talento vuole andare.

secondo Soledad PerbegalE Consulente e manager per la reputazione aziendale azienda attivoL’ufficio dovrebbe essere come è nella comunità, cioè uno spazio più flessibile impegnato nei suoi valori, e dovrebbe essere “Il luogo dove accadono le cose.”Quando vado in ufficio, ho bisogno di co-creare, interagire, imparare… La cosa naturale è che se la società cambia, cambiano anche gli spazi di lavoro..”Dobbiamo accompagnare questi cambiamenti con il design; Come industria, abbiamo il ruolo di essere parte della soluzione“, Aggiungere.

Soledad Perbegal faceva parte del secondo tavolo di discussione,”L’ufficio è aperto al futuro“, con Carlo Leale, FAMO Presidente e Amministratore Delegato azienda Ufficio quotidiano; Miguel García LimaE Sviluppo aziendale capo A Industria FAMO E Membro dell’IFMA SpagnaE Juan José Martínez, Amministratore Delegato di Networkia Business Center vicepresidente spazi.

Carlos Leal ha messo sul tavolo la necessità di pensare di più all’utente. “In precedenza, l’industria si concentrava sulla realizzazione di prodotti ad alta tecnologia; Penso che dobbiamo concentrarci sulla creazione di prodotti incentrati sull’utente, per far sentire bene le personeIn questo senso, Juan José Martínez ha indicato il grande cambiamento nel processo decisionale in tutto ciò che riguarda la progettazione e l’attrezzatura dell’ufficio.Prima decideva il direttore finanziario, ma ora decide l’HR, perché si capisce che l’ufficio è una questione di personale“.

Nel suo intervento, Miguel García Lima ha presentato una dimensione interessante della discussione: l’importanza di saper utilizzare i diversi spazi dell’ufficio e la necessità di avere team all’interno dell’azienda che accompagnino le persone nelle loro corrette funzioni. “Mettiamo la candeggina in ufficio e la gente non la usa perché non sa come o quando usarla..”È molto importante spiegare perché si forma questo tipo di spazio e quali funzioni ha“, Conferma.

In breve, cambia il paradigma delle organizzazioni e dei loro spazi di lavoro. E non è solo una questione di grandi aziende; Giovani che aderiscono a questi nuovi concetti. Ma non c’è altra scelta. “Devi farlo perché è ciò che ti permetterà di crescereConclude Soledad Perbegal.

Questa seconda edizione di Workspace Design Madrid è stata organizzata da FAMO in collaborazione con ANIEME, IFMA Spagna, Proworkspaces, di_mad e Aquaservice. Nell’area fieristica, le seguenti aziende hanno presentato le loro offerte di mobili per ufficio e contract: ACTIU, Andreu World, Beaktor | Home Office, Pollen, Delauleva, Dileoffice, EMOBOK, FAMO Office Furniture, Euromof SA, JG Open Systems, Made Design, Mas Office e Patio.