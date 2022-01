G-Men ha ricordato perché Raul Velasco non voleva presentarla in “Always on Sunday”

Raul Velasco non voleva che gli Hombres G fossero in “Always on Sunday” perché cantavano così apertamente (Immagine: esclusiva)

il G-Men Ricorda le loro prime visite a Messico E ho capito che hanno avuto un incontro doloroso con lui Raul Velasco. Presentatore televisivo, genialità Sempre la domenicae Si sono rifiutati di partecipare allo spettacolo, principalmente perché Usa parole grosse.

David SummersIl bassista e la voce della band hanno riferito che Velasco li ha rifiutati per aver cantato sfacciatamente, principalmente a causa del loro successo. ridammi la mia ragazza. Nonostante questo, finalmente mostrare La TV ha dovuto rinunciare, perché gli Hombres G erano una rock band in questo momento.

“Il gruppo ha avuto un tale successo che ha dovuto presentarlo nel suo show”, ha detto Summers in un’intervista. yorde rosado. Sebbene gli spagnoli abbiano introdotto il Sempre la domenica Raul Velasco ha espresso il suo rifiuto di ascoltare le canzoni con parole sensibili.

Hombres G, uno dei gruppi più longevi, è stato l’ultimo ospite di Yordi Rosado (Immagine: Instagram/@yordirosadooficial)

“Ci ha regalato uno spettacolo molto divertente, che ricordiamo con grande affetto, chiedendo perdono alle famiglie messicane”.Devo scusarmi con tutte le famiglie messicane per il gruppo che verrà dopo.’legato al chitarrista.

cantante Ti voglio bene S vibrante Ha detto che Raúl Velasco si era scusato per il linguaggio usato da Hombres G, ma, secondo lui, aveva sottolineato che erano brave persone. “Poi siamo diventati molto amici di Raul, era una persona molto affettuosa con noi”.

Nonostante il fatto che i testi di Hombres G non si distinguano per il suo alto contenuto di volgarità, il suo più grande successo lo conteneva. fino ad oggi, ridammi la mia ragazza È il più ascoltato di tutta la sua vasta opera musicale. “Era pazzesco dire mam*n, dire Mary*”ha commentato David Summers.

Durante l’intervista, la band spagnola ha assaggiato una birra (Immagine: Instagram / @yordirosadooficial)

La situazione è accaduta con Raul Velasco e tutto il clamore per la sua classica canzone degli anni ’80. Tuttavia, ha osservato il capogruppo, Hanno di nuovo litigato con la censura. L’occasione è capitata nel 2002 per la sua canzone ho notato che, dove usano parole altisonanti.

David Summers, nonostante abbia visto molte porte chiuse, non smette mai di comporre nel modo più onesto. Secondo il musicista, l’uso di parolacce aveva lo scopo di approssimare il modo in cui parlava. Inoltre, ha sottolineato che non riusciva a trovare un’altra espressione con la stessa forza, quindi se doveva essere così forte, lo era.

Gli spagnoli faranno parte della prossima edizione di Pa’l Norte (Immagine: Facebook / Pal Norte)

Il chitarrista, di cui si è parlato di più durante l’intervista yorde rosado, Lo ammetto ridammi la mia ragazza Era possibile che non ci fosse tanta correttezza politica come oggi. “I nervi non erano in superficie per niente”ha detto Davide.

Anche se hanno sottolineato di non aver mai avuto molti problemi, hanno detto che ne sono rimasti sorpresi Si riferivano alla canzone come macho Mi divertirò. In una parte della traccia sopra, cantano di aver visto la ragazza che incontreranno a una festa a cui stanno partecipando.

Il leader di Hombres G ha rivelato che le donne menzionate in questa traccia erano le sue partner romantiche all’epoca. Era il modo più creativo per perpetuare il loro amore per loro. Le persone ottengono il titolo senza leggere l’articolo. Non cerca una spiegazione, ma trova qualcosa che può offenderlo e si risenteDavid ha notato.

Hombres G si sommano per più di tre decenni insieme (Immagine: Instagram/@hombresgoficial)

In altri argomenti, il gruppo dei traduttori Venezia S esci dal mio cuore Ha ricordato i suoi primi appuntamenti in Messico negli anni ’80. A quel tempo, avevano molte fan donne. Quando la situazione ha raggiunto il punto di non ritorno? Alcuni si sono intrufolati nell’hotel dove si sono riposati dal tour.

La follia dei suoi fan è stata l’ispirazione per un’altra delle sue canzoni, le ragazze coccodrillo attaccano. Summer ha spiegato la metafora che ha usato: “Erano come stalker, erano sempre lì per vedere se ci vedevano, per vedere se ci influenzavano”.

