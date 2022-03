G.Skill annuncia la memoria Trident Z5 RGB DDR5 a 6000 MHz con latenza CL30

Competenza G Stiamo parlando della nuova gamma di memorie DDR5 ad alte prestazioni Tridente Z5 RGB esitante 6000 MHz con un po’ di cumino CL30-40-40-96Viene fornito come un pacchetto da 64 GB (2 x 32 GB).

Convalidando queste memorie utilizzando un Intel Core i7-12700K con una scheda madre Asus ROG Maximus Z690 Hero e stabilendo un nuovo benchmark in termini di prestazioni, vediamo finalmente memoria DDR5 ad alta velocità con latenza inferiore. Non sorprende che non ti aspetti alcun dettaglio sul prezzo.

Per riferimento, alcuni Trident Z RGB da 6000MHz CL36con una capacità di 32 GB, è già in arrivo 490€quindi queste memorie, raddoppiano la capacità e persino una latenza inferiore, di cui possiamo parlare Superare la barriera dei 1000 euro.