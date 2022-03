Gabriel Borek assume la carica di presidente del Cile e gira a sinistra Da Reuters

2/2

Di Alexandre Villegas e Natalia A. Ramos Miranda

VALPARARASO, Cile, 11 marzo (Reuters) – Nel suo primo discorso come nuovo presidente del Cile, Gabriel Borrek ha sottolineato che il suo governo cercherà di ripristinare l’economia della nazione sudamericana nonostante “non riproduca le disuguaglianze strutturali”, insistendo sul raggiungimento degli obiettivi La proposta non essere un compito facile.

Borek ha alluso alle aree inquinate dall’attività industriale, alle pensioni storicamente basse e al costo dell’istruzione o alle “grandi sfide” nel nord e nel sud del paese a causa dell’immigrazione illegale e dell’antico conflitto con la popolazione indigena.

Ha detto ai suoi sostenitori che lo stavano ascoltando: “Sappiamo, concittadini, che raggiungere i nostri obiettivi non sarà facile, che affronteremo crisi esterne e interne, che faremo errori e che correggeremo umilmente quegli errori. ” Fuori dal Palazzo Presidenziale di Santiago.

“Vivremo in tempi molto difficili e complessi”, ha aggiunto il presidente, al termine di una giornata di partenza anticipata al Campidoglio di Valparaíso, a circa 100 chilometri a ovest della capitale, con la cerimonia di inaugurazione.

L’ascesa al potere di Borek segna un crocevia per il Cile, che è stato a lungo un bastione del libero mercato e della responsabilità economica nel turbolento Sud America. Il Paese sta riscrivendo la sua costituzione dell’epoca di Augusto Pinochet, che sosteneva la crescita ma è accusata di promuovere la disuguaglianza.

A capo di un’ampia coalizione di sinistra che include il Partito Comunista, ha promesso di riformare un modello economico basato sul mercato per combattere la disuguaglianza che ha scatenato violente proteste nel 2019, anche se negli ultimi mesi ha attenuato il suo tono focoso.

Borek ha ricoperto la carica – per quattro anni – di fronte a un rallentamento economico, all’aumento dell’inflazione e a un Congresso diviso che metterà alla prova il suo potere negoziale per far avanzare le riforme sanitarie e pensionistiche man mano che le normative ambientali si inaspriscono.

“Quando la ricchezza è concentrata solo in pochi, la pace è molto difficile”, ha detto Borek tra gli applausi. “Recupereremo la nostra economia senza riprodurre la disuguaglianza strutturale”, ha insistito.

Il ministro delle finanze Mario Marcel ha detto a Reuters che il governo presenterà il disegno di legge per una riforma fiscale globale nella prima metà dell’anno.

Le grandi speranze dei cittadini possono scontrarsi rapidamente con l’elettorato e una legislatura divisa tra destra e sinistra. Criminalità, immigrazione e diritti degli indigeni sono questioni che danno al governo di Parenzo una posta in arrivo completa.

Il nuovo governo segna uno spostamento a sinistra nel paese sudamericano dopo aver promesso riforme sociali ed economiche e cavalcato un’ondata di malcontento elettorale per lo status quo politico.

Borek, ex leader delle proteste studentesche e deputato tatuato che non indossava la cravatta durante il gala presidenziale, segna una svolta radicale dal miliardario uscente Sebastian Pinera.

All’età di 36 anni, ha suscitato speranza tra i progressisti, oltre al timore che la stabilità economica del Cile sarebbe stata attaccata.

In una delle prime azioni annunciate dalla nuova amministrazione, il governo di Borek ritirerà 139 denunce inquadrate nell’Internal Security Act contro le persone detenute nel contesto dell’epidemia sociale nell’ottobre 2019, il che non significa fermare questi procedimenti giudiziari. .

(Segnalazione di Alexandre Villegas; Segnalazione aggiuntiva di Natalia Ramos e Fabian Campero)