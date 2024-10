Gabriela Ramos, vicedirettrice dell’UNESCO: “Non è il mercato, ma i governi che dovrebbero regolamentare l’intelligenza artificiale, e stanno già iniziando ad occuparsene”.

Gabriela Ramos, Vicedirettrice dell’UNESCO, al Vertice delle Alte Autorità sull’Intelligenza Artificiale in America Latina e nei Caraibi. (UNESCO)

messicano Gabriela Ramos, vicedirettrice dell’UNESCOÈ chiaro, all’Agenzia delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e al responsabile mondiale dell’intelligenza artificiale, che questa tecnologia deve essere temuta senza basi morali. Secondo lui, sebbene possa rendere il lavoro molto più semplice, più produttivo e più veloce, è anche… Può causare discriminazione, disinformazione e divario digitale. Ecco perché è così importante che questo organismo crei la Raccomandazione sull’etica dell’intelligenza artificiale (AI) nel 2021, un documento che è stato firmato da 193 paesi, sebbene non sia vincolante. “Sempre più lo stanno facendo”. Si tratta di linee guida per l’azione su questioni come le tecniche di spionaggio di massa o l’abuso di pregiudizi cognitivi intenzionali “Fungere da base per mettere i sistemi di intelligenza artificiale al servizio delle comunità” e prevenire danni.

L’esperto, che ha partecipato questa settimana al Vertice delle Alte Autorità sull’Intelligenza Artificiale in America Latina e nei Caraibi tenutosi in Uruguay, fa luce in questa intervista con Informazioni sulla Spagna Il lavoro che sta facendo la Spagna riguardo a questa tecnologia.

Domanda: Attualmente non esiste un quadro globale che lo regoli intelligenza artificiale. Dobbiamo preoccuparci?

risposta: Abbiamo molti sistemi e penso che quello più universale sia quello che stiamo implementando all’UNESCO, ovvero la Raccomandazione sull’etica nell’intelligenza artificiale, che è un accordo globale non vincolante che hanno firmato. [en 2021] 194 paesi stanno implementando. Ecco perché penso che dobbiamo attenuare l’enfasi sulla mancanza di un quadro universale. Si è passati dalla percezione che le tecnologie siano esternalità per noi e che non possiamo fare altro che adattarci a una proposta più attiva e guidata, in cui noi, governi, imprese e cittadini, decidiamo come affrontare le cose. Vogliamo sviluppare e utilizzare l’intelligenza artificiale. È uno strumento che può avere un duplice utilizzo, che può aiutare a ottenere una diagnosi migliore nel sistema sanitario e può essere utilizzato per lo spionaggio su larga scala. Pertanto, con l’aumento delle capacità di questa tecnologia, è chiaro che dobbiamo prestare maggiore attenzione ai nostri quadri giuridici e giuridici.

Domanda: L’intelligenza artificiale presenta molti vantaggi, come l’automazione e la semplificazione delle attività, ma comporta anche rischi significativi, come lo spionaggio di massa da lei menzionato. Quali altri rischi potete evidenziare?

UN: Si tratta di una tecnologia ad altissimo impatto che ha un impatto su tutta la linea. Se lo usi nel mercato del lavoro e ti concentri troppo sull’automazione, i posti di lavoro scompariranno. Ora abbiamo anche visto come abbia un’importante capacità informativa per influenzare o manipolare i processi elettorali. Dobbiamo anche tenere conto di chi sta sviluppando queste tecnologie, perché solo il 22% delle donne lavora nei settori importanti per questi sviluppi, e la maggior parte di loro lavora in inglese, quindi anche lì stiamo perdendo diversità, e non solo linguisticamente. Tenendo conto di tutta questa discriminazione e della mancanza di rappresentanza tra i diversi generi e gruppi etnici, se questa tecnologia cadesse nelle mani sbagliate, potrebbe essere utilizzata in modo molto dannoso. Per questo motivo anche all’UNESCO stiamo sviluppando una Raccomandazione sull’etica delle neurotecnologie.

D: Da qui l’importanza dell’organizzazione…

UN: Questo è il punto più importante, perché eravamo nella narrativa del libero mercato in cui sembrava che solo il mercato fosse saggio e che, se i governi avessero interferito, avrebbero limitato l’innovazione e nessuno ne avrebbe tratto beneficio. Questo è un falso hadith. Esattamente quello che stiamo facendo in questi giorni in Uruguay [en la Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial] Con i paesi dell’America Latina, nel Programma Vanguard, l’obiettivo è assumere la responsabilità degli Stati nel garantire la continuità dello Stato di diritto e garantire trasparenza e responsabilità. Non solo i rischi sono importanti, ma ciò che dobbiamo garantire è che ci siano sviluppi adatti a noi e che ci aiutino. Queste tecnologie devono essere abbinate alle esigenze e alle priorità identificate dai paesi e dagli individui. Questo è il punto principale, e credo che il cambiamento sia già iniziato, perché i governi stanno cominciando ad assumersi la loro responsabilità storica.

I visitatori scattano foto di Captcha, il robot di ricerca di Hidoba, a Ginevra. (Denis Balibous/Reuters)

D: Ad agosto è entrata in vigore la legge approvata dall’Unione Europea per regolamentare l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e limitare possibili abusi di questa tecnologia, un sistema che definisce obblighi e verrà applicato, soprattutto su tutto, a partire dal 2026 , anche se alcune disposizioni saranno vincolanti l’anno prossimo. Come valuta questa legge? Non è all’altezza?

UN: Si tratta di un passo molto positivo compiuto dall’Unione Europea. Qualcuno ha dovuto osare e l’approccio scelto è stato il controllo del rischio, che è l’approccio di base e ha a che fare con il fatto che la tecnologia deve essere sottoposta a controlli diversi per proteggere l’innovazione e che esiste una regolamentazione. Penso che sia stato positivo, perché stanno riducendo questo cambiamento di percezione alla semplice questione di dire cosa hanno bisogno di aggiornare nel loro strumento politico per poter influenzare questi sviluppi, e penso che lo stiano facendo molto bene . Il punto è che le istituzioni dovrebbero assumersi la responsabilità di questo. Se l’Europa crea un ufficio per l’intelligenza artificiale, proprio come anche gli Stati Uniti creano un istituto per l’intelligenza artificiale, dovremmo tutti seguire questi passi.

Domanda: A maggio anche la Spagna ha approvato una strategia volta a facilitare l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei settori pubblico e privato e a migliorare la trasparenza. Come vedi la Spagna in questo senso?

UN: La Spagna è stata un pioniere. Nel marzo di quest’anno, durante la presidenza spagnola, il Parlamento europeo ha approvato un regolamento UE sull’intelligenza artificiale [del Consejo de la UE] Nessuno credeva che ciò sarebbe accaduto. Ma la Spagna ha avuto funzionari straordinari, come Carmen Díaz e Maite Ledo, che hanno condotto i negoziati, che non sono stati facili.

D: L’intelligenza artificiale rappresenta un aumento della produttività dei paesi, ma ciò richiede innovazione e investimenti, e in Spagna quasi il 90% del tessuto imprenditoriale è composto da piccole e medie imprese, quindi sarà difficile per loro farlo . Investi in questa tecnologia.

UN: Credo che ora dobbiamo fare uno sforzo maggiore affinché proprio le PMI non solo introducano queste tecnologie nelle loro operazioni per essere più efficienti e competitive, ma anche acquisiscano competenze, attraggano talenti, dispongano di analisti di dati e possano automatizzare i processi richiesti secondo i loro interessi. Va tenuto presente che l’intelligenza artificiale non dovrebbe essere utilizzata solo dalle grandi aziende, ma anche dalle imprese Start-upEcco perché esistono programmi di sostegno del settore.