Gael ha dato a Monfils il punto della settimana a Doha

Monfils stava per giocare la sua quarta finale a Doha. GT

Nonostante la sconfitta contro i cechi 6-4, 1-6, 6-3 Giacobbe Mencic (116°) tennista francese Gaël Monfils (68) Ha brillato in esso Punto della settimana dentro Doha-ATP250,implementazione A Colpo di lusso Per rubare i flash delle macchine fotografiche.

Selezioni editoriali 2 correlati

Dopo essere diventato il giocatore più anziano ad aver raggiunto le semifinali della competizione del Qatar, l'esperto destrorso, che ha 37 anni e cinque mesi, ha confermato che la sua carriera Lo strato è ancora intattoPerché ha evitato di finire in rete per un improvviso giovane appena 18enne, attraverso Colpo di rovescio parallelo con una mano, Senza calcio d'angolo e da fondo campoPer conquistare gli applausi di tutti.

Tuttavia, l'ex numero sei del mondo, che dal 1990 è diventato anche il più anziano della sua nazionalità tra i primi quattro giocatori di qualsiasi torneo di alto livello, ha salutato in tre set l'Asian Cement, dove ha giocato la sua parte. Sesta edizioneDopo l'impegno nel 2018 e la sconfitta nella partita decisiva nel 2012 e nel 2014.

“Gli ho detto online che l'avevo visto giocare diverse volte durante la mia infanzia”, ​​ha detto. È stato una delle mie grandi ispirazioni È un grande showman. Spero in futuro di poterci incontrare nuovamente, le passeggiate sono state molto interessanti. Gli auguro il meglio per il suo prossimo torneo”, ha detto il nativo di Prosteov, alto 191 cm, che contro la russa Karen Khachanov (17), seconda testa di serie, cercherà di stabilire il suo primo record.