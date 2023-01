Galaxy S, l’evoluzione dell’epica famiglia di smartphone – Samsung Newsroom Italia

Processori potenti, schermi resistenti, design innovativo e una fotocamera fuori dal mondo sono le caratteristiche con cui il Galaxy S ha fatto tendenza nel mercato per più di un decennio.

La comunicazione era un punto centrale dello sviluppo della società, poiché consentiva la sopravvivenza e l’interazione delle culture. Pertanto, lo sviluppo dei canali di comunicazione è stata una priorità per l’umanità. Con il vantaggio della tecnologia e dell’innovazione, l’uomo ha fatto progressi nell’evoluzione dei telefoni cellulari.

Lo sviluppo dei telefoni è avanzato così tanto che oggi non comunichiamo solo tramite chiamate o messaggi, elementi non verbali come foto e video, o anche emoji, adesivi e GIF, fanno parte della vita quotidiana della nostra lingua.

Ma affinché questi elementi raggiungessero la nostra vita quotidiana, era necessario innovare e sviluppare tecnologie, come processori ultraveloci, schermi resistivi con elevata qualità dell’immagine, batterie di lunga durata e fotocamere ad alta risoluzione. Prova di ciò è la famiglia Galaxy S di Samsung, diventata la serie più epica del marchio grazie alle sue innovazioni rivoluzionarie.

Per questo vi ricordiamo cosa ha reso speciale ogni membro di questa grande famiglia, che il 1 febbraio presenterà il suo nuovo membro:

galassia S: Pioniere

Nel 2010, Galaxy S è stato il primo dispositivo di questa famiglia a raggiungere la fama grazie alle sue prestazioni hardware. Il suo elenco di funzionalità includeva l’impressionante display Super Amoled da 4 pollici, che ha aiutato il telefono a superare la maggior parte dei suoi concorrenti utilizzando il sistema operativo Android.

Galassia S2: Capolavoro’

Con il suo processore dual core, l’S2 ha fornito prestazioni impressionanti. Dotato di tempi di reazione molto più rapidi, un sistema operativo migliorato e un display Super AMOLED Plus da 4,2 pollici più grande. Il Galaxy S2 garantisce che l’intera gamma di dispositivi Galaxy ottenga il riconoscimento in tutto il mondo. Inoltre, ha contribuito al successo dell’azienda superando le aspettative e posizionando Samsung come principale produttore mondiale di smartphone nel 2011.

Galaxy S3: consolidamento del successo

Il Galaxy S3 è stato il primo smartphone che ha fatto risaltare i dispositivi Galaxy S con il loro design elegante, con un’attenzione particolare al miglioramento dell’esperienza utente e non solo alle prestazioni dell’hardware. Dopo il suo lancio, i volumi di vendita di Samsung sono saliti alle stelle ed è stato stabilito un nuovo record di vendite: 30 milioni di unità in 5 mesi.

Galaxy s4: Battere record

Con il suo display Super AMOLED da 5 pollici e una maggiore durata della batteria, Samsung ha reso il Galaxy S4 ancora più sottile e leggero (7,9 mm e 130 g), oltre che ricco di caratteristiche uniche per migliorare la vita degli utenti. Le vendite di S4 si sono avvicinate a 10 milioni di unità in un solo mese.

Galassia S5: L’era dell’innovazione

Lo smartphone ha introdotto un’intera gamma di progressi: miglioramenti alla fotocamera da 16 MP, durata della batteria, scanner di impronte digitali, resistenza alla polvere e all’acqua e un cardiofrequenzimetro indossabile compatibile. Per la prima volta, il Galaxy S è stato lanciato in 125 paesi.

Galaxy S6: nuova filosofia di design

Il Galaxy S6 presentava due versioni (Galaxy S6 e Galaxy S6 edge) con differenze nel design, una delle sue caratteristiche più importanti era l’inclusione dello schermo laterale. Il Galaxy S6 è stato il primo dispositivo della serie S ad essere chiuso, il che ne migliora la resistenza, e combina due materiali sottili e diversi: metallo e vetro. Per quanto riguarda il bordo S6, ha introdotto un rivoluzionario schermo curvo Doppia curvae massimizzare il comfort. È stata la prima squadra della famiglia a ricaricare in modalità wireless.

Galaxy S7: la famiglia pluripremiata

Il Galaxy S7 edge è stato riconosciuto dalla GSMA come Best Smartphone 2016 nella categoria Best Mobile Devices ai World Mobile Awards tenutisi al Mobile World Congress 2017. Il dispositivo è arrivato dotato di funzionalità avanzate e un look moderno, come l’apertura f/1.7, resistenza all’acqua e alla polvere Con certificazione del grado di protezione IP68, tecnologia di ricarica rapida cablata e wireless, vassoio per schede SIM ibride, la differenza nel design e nelle dimensioni è in due versioni.

Galaxy S8: arriva Bixby

Nel 2017, Samsung ha presentato al mondo il Galaxy S8, un dispositivo con caratteristiche uniche come il display infinity-to-edge che ha migliorato l’esperienza video e di navigazione; la possibilità di trasformare il dispositivo in un computer con Samsung DeX, un accessorio che consente agli utenti di modificare documenti, navigare in Internet, guardare video e rispondere ai messaggi; e l’inclusione dell’assistente Bixby, che consentiva all’utente di eseguire attività utilizzando la fotocamera o la tastiera.

Galaxy S9: reinventare la fotografia

Il Galaxy S9 e S9+ ha offerto un’esperienza di intrattenimento migliorata con la fotocamera più avanzata dell’azienda. Il dispositivo è dotato di una fotocamera a doppia apertura con innovative funzionalità video in condizioni di scarsa illuminazione Super rallentatore e AR Emoji personalizzate, funzionalità progettate per adattarsi e rendere la comunicazione con le persone più facile, più intuitiva e più divertente. Inoltre, audio surround da potenti altoparlanti sintonizzati da AKG, audio potenziato da Dolby Atmos e Infinity Display edge-to-edge. Hanno anche l’app per la prima volta SmartThingsche unifica i servizi Samsung IoT esistenti in un’unica esperienza intelligente.

Galaxy S10: Famiglie in arrivo per serie

Il Galaxy S10 è stato il risultato di 10 anni di innovazione nella famiglia Galaxy, che è arrivata sul mercato in 3 versioni con innovazioni in termini di display, fotocamera, prestazioni e batteria. Tra le sue caratteristiche principali ci sono la tripla fotocamera posteriore, la stabilizzazione superiore, la capacità di registrazione 4K e uno scanner di impronte digitali a ultrasuoni. La famiglia S10 è diventata la prima a ricevere la certificazione HDR10+, che garantisce colori più luminosi e realistici, anche quando la luce solare diretta colpisce lo schermo.

Galaxy S20: la quinta generazione

Il 5G ha inaugurato un nuovo decennio di innovazione mobile, motivo per cui tutti i dispositivi della serie Galaxy S20 (Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra) sono dotati della tecnologia 5G. Questa linea di dispositivi presenta un nuovissimo sistema di fotocamere, alimentato dall’intelligenza artificiale e dotato del sensore di immagine più grande mai realizzato, per tirare fuori il meglio da ogni foto. Aveva la capacità di creare video 8K. Quell’anno fu inclusa per la prima volta una versione Ultra.

Galaxy S21: creatori di contenuti

La famiglia Galaxy S21 è pensata per i creatori di contenuti che stanno iniziando a dominare i social network. Questa serie includeva una fotocamera di qualità professionale per esprimerti in molti modi: registrazione 8K, Space Zoom, Single Take, Super Steady, Slow Mode -Mo, Portrait mode, Night Mode; Inoltre, con la modalità Regista, scelgo con quale obiettivo voglio registrare mentre scatto la foto. Una delle caratteristiche più notevoli è stata il design Contour Cut, che integra il modulo della fotocamera nella cornice del telefono cellulare, ottenendo un aspetto elegante.

Galaxy S22: compagni della notte

La serie Galaxy S22 – composta da S22 Ultra, S22 + e S22 – è stata creata per coloro che desiderano dispositivi che portino la loro creatività a un altro livello, senza sacrificare potenza e prestazioni, per rendere ogni momento unico e offrire esperienze su un altro livello. Ha fotocamere aggiornate per scattare foto luminose e nitide di notte. Il nuovo concetto di ripresa notturna di questi dispositivi consente di ottenere video e foto di notte indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Questa è la prima volta che un dispositivo della serie S ha ereditato l’eredità del Note, con la caratteristica S Pen incorporata nel corpo e nel design dell’S22 Ultra che lo distingue dai suoi fratelli di serie. Inoltre, hanno un processore da 4 nm, il chip più piccolo e veloce della storia che consente le massime prestazioni nei giochi e nelle attività pesanti, nonché le maggiori capacità di RAM e memoria interna.

Stiamo definendo nuovi standard per ciò che è epico; Ecco perché la nuova serie Galaxy S incarnerà il modo in cui definiamo l’esperienza premium definitiva. rimanere in contatto con news.samsung.com/co/ Per conoscerti nuovo Samsung Galaxy.