Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 avranno più cambiamenti del previsto | Dispositivi

La serie Galaxy S24 di Samsung è proprio dietro l’angolo e si può dire con quasi totale sicurezza che tutti i suoi modelli sono già stati finalizzati e che gli sforzi di pianificazione compiuti dall’azienda coreana Ora si stanno concentrando sui loro modelli pieghevoli: Galaxy Z Fold 6 e Flip 6.

A poco a poco, le informazioni su questi due dispositivi, che raggiungeranno ormai la sesta generazione dopo la nascita nel 2019, rivelano le ultime notizie diffuse Modifiche al layout dello schermo e alle proporzioni.

Per aggiungere sfondo, il Galaxy Z Fold 5 è uscito con uno schermo interno da 7,6 pollici e uno schermo esterno da 6,2 pollici, mentre Z Flip 5 ha rispettivamente due display interni ed esterni da 6,7 ​​pollici e 3,4 pollici.

L’affidabile leaker Ross Young lo ha detto di recente Tutti gli schermi Dei due telefoni pieghevoli Vedranno aumentare le loro dimensioni. Non è entrato in ulteriori dettagli e si è limitato a dichiarare che lo Z Flip 6 avrà uno schermo esterno da 3,9 pollici. È mezzo pollice, ma per le dimensioni del telefono è un cambiamento notevole.

Passando ad un altro leaker, il sudcoreano “yeux1122” ha rivelato che lo Z Fold 6 potrebbe subire un cambiamento nel design. Anche il telefono avrà Proporzioni dello schermo diverse Rispetto al Fold 5, la tendenza attuale è che il cambiamento sarà più ampio, anche se nulla è confermato.

Lo assicura, infine, il leaker Il telefono sarà più leggero dello Z Fold 5, che nonostante sia uno dei migliori telefoni pieghevoli del 2023 (se non il migliore), non è il più comodo da tenere in mano. Il leaker Revegnus ha lasciato intendere su Twitter che il telefono potrebbe averlo Unità di stabilizzazione ottica dell’immagine più sottile.

Tornando a quanto rivelato dal sito “yeux1122”, il Galaxy Z Flip 6 potrebbe presentare un nuovo design e alcuni… Bordi laterali più sottili. Secondo indiscrezioni precedenti, lo Z Fold 6 potrebbe finalmente offrire un design con un modo per ospitare la Samsung Pen e includerà lo Z Flip 6 Nuovo hardware della fotocamera.

Naturalmente, è praticamente scontato che arriveranno entrambi i telefoni Processore Snapdragon 8 Gen3A meno che Qualcomm non rilasci una versione migliorata per allora e gli dia il tempo di aggiornarsi, ma non è probabile.

Anche se gli attuali Z Fold 5 e Z Flip 5 hanno avuto un terzo trimestre straordinario in termini di vendite e… L’azienda coreana rappresenta il 72% delle vendite totaliTra i telefoni pieghevoli, è vero che questo numero è diminuito rispetto all’86% che avevano.

Inoltre, ultimamente i concorrenti di Samsung in questa categoria hanno ricevuto molti elogi per il loro buon lavoro, quindi hanno bisogno di scuotere un po’ le cose se vogliono continuare a mantenere questo ampio vantaggio.