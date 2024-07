Galilea Montejo esplode durante la conferenza “La Casa de los Famosos México 2024″ a causa dell'”odio” dei fan della realtà

Galilea Montejo si è sentita a disagio quando è stata interrogata sulle critiche che lei e gli altri conduttori di “LCDLFM” hanno ricevuto in rete nella prima stagione. (@galileamontijo)

Mercoledì nuovi residenti La famosa casa del Messico 2, Attori Gala Montes E Sian Cheong. Galilea Montejo Ha tenuto una conferenza stampa in cui, oltre ad annunciare i nuovi inquilini, i talenti che hanno partecipato alla prima stagione sono stati accompagnati da: Diego de Iris, Odalis Ramírez, Cecilia Galeano, Mauricio Garza e Pablo Chagra, quest’ultimo responsabile della trasmissione nei social network.

Tuttavia, come tutto intorno Reality show Da Televisa La conferenza non è stata priva di polemiche. La stampa ha avuto l’opportunità di mettere in discussione Gala Montes e Sian Cheung così come il resto del talento artistico.

Questa interazione ha portato a un momento di tensione con Galilea Montijo e uno dei giornalisti, che hanno risposto ad alcune critiche al programma da parte degli utenti dei social media, come il presunto favoritismo della nativa di Jalisco nella prima stagione.

Si chiedeva anche se Pablo Chagra avesse seguito corsi di guida, vista l’ondata di commenti divisi sulla sua prestazione nella prima stagione: “Perché un corso sulla leadership se le tue prestazioni sono straordinarie? Ecco perché lo ripeti. Ci sono sempre critiche, sia che tu faccia cose buone o che tu faccia cose cattive, e questo fa parte di ciò.”Galilea Montejo ha risposto senza nascondere il suo fastidio per queste accuse.

Galilea Montejo ricorre come conduttrice di “La Casa de los Famosos México 2”. (@galiliamontejo)

Il presentatore ha parlato di cultura digitale, in particolare dell’ostilità derivante da progetti di successo, come: La famosa casa del Messico 2. Ha sottolineato che la cultura dell’odio è un riflesso della società e ha colto l’occasione per scagliare una freccia contro coloro che avviano campagne di odio dall’ombra dell’anonimato. “Lo sappiamo tutti Non mi piace Fa parte dei social network oggi. Lui Non mi piace “È un riflesso della società e di come ti senti a casa.” Indiano.

Infine, Galilea Montejo ha detto che lei e i suoi colleghi si rendono conto che il progetto è come… LCDLF FM2 Li smaschera sui social, ma vi assicuro che hanno la maturità mentale per affrontare le critiche:

“Significa mettere i piedi ben saldi per terra e sapere che questo fa parte del tuo lavoro, non della tua vita. Non riesco a immaginarmi con tutti i miei complessi e la mia rabbia, non riesco a immaginarmi seduto a casa a lanciare odio a qualcuno. , ma sappiamo che fanno parte del mondo in cui viviamo oggi ed è parte del successo che La Casa ha avuto nel famoso Messico.

Seconda stagione di Reality show Inizierà domenica prossima, 21 luglio, a Las Estrellas, alle 20,30, e finora sono 12 i residenti confermati, anche se Galilea Montijo ha sottolineato che ne mancano altri due.

Mario Pizarres Sabine Moser Brigitte Bozo Shanique Berman Agostino Fernandez Rath la torre Luis “Potro” Caballero Ricardo Peralta “Pepe” Crema Benedter Mariana Echeverría Gala Montes Sian Cheong