Gallo con una mischia: vittoria sul Sud Africa e rivincita alla ricerca del titolo

Dopo aver vinto il Santiago del Estero in vista di Sudafrica, Puma esiste già Nelspruit Per vendicarsi springbokSabato prossimo Dalle 12:00 su Disney+. In considerazione di ciò, Tommaso Gallo Ha parlato con Scrum e il ritmo della riunione è accelerato.

Innanzitutto, il pilastro della nazionale argentina ha sottolineato la vittoria ottenuta lo scorso fine settimana: “È incredibile la sensazione di battere un due volte campione del mondo. “La cosa più importante da affrontare è come voltare pagina e pensare al prossimo gioco in arrivo.”

Intanto l’attaccante si è espresso sulle cose che vanno migliorate: “Ciò di cui abbiamo parlato dopo la partita è stato cercare di vedere dove possiamo migliorare e cosa possiamo fare. L’equilibrio che abbiamo raggiunto è che le nostre palle erano molto buone. La mischia è coerente, quindi i tiri vanno bene. Ha aggiunto: “Cercheremo di migliorare la situazione difensiva, in modo che non ricevano un calcio di rigore o un tiro”.

Nel frattempo, Gallo Il polso del prossimo incontro: “Penso che la sfida sarà in noi, per continuare a migliorare ciò che alleniamo. Stare insieme come una squadra, godersi la settimana. “Questa sarà la sfida, provare a fare ciò per cui ci siamo allenati e far sì che le cose arrivino da sole.” Ha aggiunto riguardo ai cambiamenti che gli Springboks apporteranno nella partita di ritorno: “È uno dei migliori gruppi al mondo, ma penso che questa sia la sfida ed è molto bello. Avere questa squadra davanti a te e dobbiamo continuare a credere in quello che vogliamo fare”.

Infine, l’uomo di Tucuman ha parlato della sua possibilità di vincere il titolo iridato: “Quello che sento e credo è che la squadra vive ogni partita come una finale, perché è il processo che vogliamo, migliorare di partita in partita. Ovviamente se ci fosse la possibilità di vincere sarebbe fantastico”.