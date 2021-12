Game Awards 2021: quando e come votare per il gioco dell’anno (GOTY)

Loro sono qui! I Game Awards 2021 si avvicinano pericolosamente e ci sono ancora alcune incertezze da risolvere. Le aspettative della community dei giocatori sono il massimo per quanto riguarda i vincitoriSoprattutto dopo una festa I Golden Joystick Awards 2021, che hanno incoronato Resident Evil Village con il miglior gioco dell’anno, per prendere il posto della seconda parte di The Last of Us come GOTY.

I Game Awards 2021 sono cresciuti in popolarità negli ultimi anni e sono attualmente considerati l’Oscar di Hollywood. Visto che non potrebbe essere altrimenti, GOTY è il premio che fa più scalpore e sono sei i videogiochi nominati.: Deathloop, It Takes Two, Resident Evil Village, Metroid Dread, Psychonauts 2 e Ratchet & Clank: Rift Apart.

Come votare per il gioco dell’anno (GOTY) ai The Game Awards 2021

Quali sono i tuoi giochi preferiti tra questi 6 giochi del 2021? Se hai un’opinione ferma, sì, sì, puoi votare il vincitore sul sito ufficiale dei The Game Awards 2021. Per questo prestigioso premio vengono presi in considerazione i voti della giuria (90%) e i voti del pubblico (rilevanza 10%).

Per fare ciò, dovremo solo accedere alla sezione Nominees del suddetto sito web (thegameawards.com) e dovremo registrarci o iniziare una sessione che è stata creata qualche tempo fa. Dopo esserci identificati e aver inviato i nostri dati, potremo dare il nostro voto in ciascuna delle categorie del concorso..

miglior gioco dell’anno, Creatore di contenuti dell’annoMiglior storia, miglior sound design, Gioco più atteso, Miglior direzione artistica, Colonna sonora… Le categorie e i generi dei Game Awards 2021 sono molteplici e noi, come clienti e/o consumatori, abbiamo qualcosa da dire. Non perdere l’occasione e consegna le tue figurine!

Quando sono i The Game Awards 2021? Data e ora dell’evento predefinite

Per un pubblico europeo, sarà durante le prime ore da giovedì 9 a venerdì 10 quando si svolgeranno i Game Awards 2021. Il primo premio verrà assegnato alle 2:00 (CET) di venerdì 10 novembre 2021. Ecco perché gli spettatori che vivono in America Latina potranno godersi l’evento virtuale giovedì sera 9.