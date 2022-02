Game Ready 511.65 disponibile con supporto Dying Light 2

controllo Gioco pronto 511.65 Da Nvidia, portando con sé il supporto e l’ottimizzazione necessari per il videogioco luce della morte 2.

Rilasciato Game Ready 511.65 con miglioramenti per Dying Light 2

luce della morte 2 Questo sarà rilasciato 4 febbraioma sta già ricevendo supporto dalle console Gioco pronto 511.65 da nvidia.

gioco di zombi Techland è uno dei il I titoli più attesi dai giocatori in questa prima parte dell’anno. Con il supporto di Nvidia, è stato confermato che il gioco sarà compatibile con DLSS Per ottenere più prestazioni. Inoltre, il gioco supporta gli effetti tracciamento dei raggiche migliora la qualità dell’illuminazione, dell’ombreggiatura, ecc.

Non è tutto ciò che portano i conducenti Gioco pronto 511.65ha anche aggiunto il supporto per le GPU GeForce RTX 3080 Ti S RTX 3070 Ti per laptop.

Gli ultimi driver nvidia Apporta anche miglioramenti a Sevo, L’ultimo gioco dello sviluppatore Casuali. Il gioco sarà messo in vendita l’8 febbraio presso l’Epic Games Store.

Come se non bastasse, questi driver sono i primi a supportare le GPU mobili RTX 30 che includono le tecnologie Max-Q di quarta generazione, che aiuta a risparmiare energia e migliorare le prestazioni. Più del previsto 160 modelli Che includerà l’RTX 30 quest’anno. Le tecnologie alla base della nuova generazione di Max-Q includono CPU Optimizer, Rapid Core Scaling e Battery Boost 2.0, oltre ad altre funzionalità come Dynamic Boost, WhisperMode, Resizable BAR e DLSS, che sono esclusive di Nvidia.

Alcuni dei laptop già disponibili con il Max-Q di quarta generazione lo sono Razer Blade 17 e 15Accanto a Gigabyte AERO 17 e 16.

È possibile scaricare i driver da file collegamento successivo.