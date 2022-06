Game Ready Driver aggiunge le tecnologie RTX a 5 giochi

NVIDIA ha rilasciato nuovi driver pronti per l’uso, ottimizzati per le migliori prestazioni in Fall Guys: Free for All, il cui rilascio è previsto per il 21 giugno. Il nuovo driver fornisce anche supporto per abilitare il ray tracing in Jurassic World Evolution 2, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7. Inoltre, aggiunge NVIDIA Reflex a ICARUS.

Jurassic World Evolution 2, il popolare simulatore di parchi di dinosauri sviluppato da Frontier, ha celebrato il suo lancio lo scorso anno con NVIDIA DLSS. A partire dal 14 giugno, grazie all’aggiornamento che accompagna l’evoluzione di Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn, gli utenti delle schede grafiche GeForce RTX hanno l’opportunità di godere degli effetti Ray Traced Ambient Occlusion (RTAO), che migliorano ulteriormente l’aspetto di dinosauri e parchi di divertimento.

Il gioco di sopravvivenza cooperativo per 8 giocatori ICARUS di RocketWerkz riceverà il supporto per NVIDIA Reflex questo mese, migliorando la reattività del gioco riducendo la latenza del sistema end-to-end. Maggiori informazioni qui.

Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 Biohazard per PC sono tornati in scena grazie a un aggiornamento Capcom che abilita l’illuminazione globale (RTGI) e i riflessi del ray tracing, rendendo i giochi più realistici e realistici.

Oltre a questi aggiornamenti, NVIDIA ha annunciato che 9 giochi riceveranno il miglioramento di GeForce Experience con un clic con il nuovo driver:

dolmen

Evil Dead: il gioco

Five Nights at Freddy’s: una violazione della sicurezza

Il mio tempo a Sandrock

paradiso degli assassini

Cecchino d’élite 5

V. altezza

Vampire: The Masquerade – Swanseong

Warhammer 40,000: Gateway to Chaos – Cacciatori di demoni

I driver GeForce Game Ready offrono il meglio dell’esperienza di gioco supportata grazie alla collaborazione di NVIDIA con gli sviluppatori e a test approfonditi su migliaia di configurazioni desktop e laptop per le massime prestazioni e affidabilità.

NVIDIA Game Ready Driver è stato creato da zero per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo software crea sinergie con gli sviluppatori di giochi, creando un ritmo regolare per la condivisione di build di giochi e driver prima del rilascio. NVIDIA lavora a stretto contatto con gli sviluppatori per trovare miglioramenti e risolvere i problemi e per iterare le build di conseguenza per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready abbiano fornito i massimi livelli di qualità e prestazioni dal rilascio.

