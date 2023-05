Gameplay trapelato per Harry Potter: Quidditch Champions tramite uno streamer

la laurea Come giocare a Harry Potter: Quidditch Heroes, e multiplayer che può colpire PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch, Computer e ponte a vapore. Il video è scomparso, ma ci sono ancora molti dettagli disponibili online per la consultazione.

secondo numero Da DualShockers, ci sono tre presunti video di Nuovo gioco da WB Gamesapparso su Reddiy e messo insieme 3min 3sec con personalizzazione e in diverse modalità di gioco.

Lui Annuncio di Harry Potter: Campioni di Quidditch È arrivato lo scorso aprile e ha iniziato a testarlo dopo 4 giorni. I video sono reali perché lo erano Rimosso il reclamo per violazione del copyright E l’ambiente di gioco è familiare.

Un video intitolatoPersonalizzazione del personaggio (gioco)Presenta il personaggio con diverse opzioni per fare squadra.Ci sono dieci diversi modelli – e anche se non viene menzionato alcun nome – sono ovvi Basato su Harry Potter e altri personaggi.

Draco Malfoy, Chu Chang, Cedric Diggory, Ron Weasley, Angelina Johnson, Ginny Weasley, Oliver Wood, Dame Rolanda Hoch Il decimo è fuori campo.

La finestra di configurazione mostra anche quattro giocatori che fanno squadra nelle posizioni Beater, Seeker e Keeper; Il quarto è nascosto dalla finestra del video del giocatore (anche se logicamente sarebbe Hunter, in linea con la natura del fantasy sport).

Ci sono 30 stili di scope presenti e il video mostra come ognuno lascia una varietà di diversi percorsi magici colorati sulla sua scia, con effetti che vanno da semplici strisce a un effetto tornado.

C’è anche un elenco di pose, anche se non è ancora noto se ciò influenzi il movimento durante il gioco o solo nella schermata di selezione del personaggio. Come previsto, ci sono anche Vesti in quattro colori da Hogwarts.

Forse Hogwarts sullo sfondo con Serpeverde e tutti gli scudi come decorazione

Il terzo video mostra uno scenario di allenamento in cui il giocatore controlla A.J Personaggio Tassorosso in abito da QuidditchIn questo gioco devi colpire la mazza e usare la mazza per colpirla verso il bersaglio; Nel tuo caso A Giocatore di Grifondoro.

Il video finale sembra un vero filmato della partita poiché inizia con la squadra”.visitatorePerdita 80 a 20. Il giocatore è in Grifondoro e sembra giocare come lo stalker perché a un certo punto ha gettato la partita verso un punto.

C’è un contatore che quando raggiunge lo 0 l’annunciatore annuncia la fine del gioco, questo è invertito Libri e film di Harry Potter; Dovrebbe essere un file Partita di Quidditch Non finisce nemmeno Il Cercatore non cattura il boccino d’oro.

Questo sarà un gioco di Hogwarts Legacy completamente diverso Titolo software valanghe È un gioco di ruolo ambientato dentro e fuori il suo mondo 400 anni fa Il ragazzo sopravvissuto; Non ha nemmeno il Quidditch.

Queste erano 3 cose che vogliamo vedere negli eroi di Harry Potter, anche se in seguito potrebbe essere stato sviluppato qualcosa di nuovo Il loro gameplay è trapelato online all’inizio.