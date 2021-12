Garage Band, spazio musicale per artisti nazionali, va in onda ogni domenica sui social | musica | intrattenimento

La produzione, diretta da Omar Demetrakis, torna come un programma virtuale che passa sui social dalle 21:00.

Presente nel panorama musicale locale dal 2008, Omar Demetrakis ha notato che non ci sono spazi per promuovere i gruppi emergenti. Così, quando ha dovuto elaborare un progetto di pubbliche relazioni come parte della sua carriera presso l’Istituto superiore di studi televisivi (ITV), ha deciso Progettare un evento con questo scopo: promuovere nuovi artisti.

a) si, Nel dicembre 2009, i Garage Band Awards hanno avuto la loro prima uscita Nell’aula magna dell’Alleanza francese Guayaquil, a cui sono seguiti altri scenari come Diva Nicotina, “La casa stregata” a Ordesa Si chiamava anche a quel tempo Samsung Square (Accanto al Sonesta Hotel).

Dopo diversi anni di assenza per favorire la sua carriera di PR, Demetrakis ha ripreso Quest’anno è uno spazio per interviste e musica per fornire un’opportunità agli artisti locali di pubblicizzare il loro lavoro.

Mentre si prepara a maggio 2022 Una nuova edizione dei premi comprenderà 17 categorie i cui premi permetteranno ai vincitori di promuoversi a livello internazionale.

Siamo tornati più maturi, nel senso che il tempo mi ha permesso di generare contatti e rapporti di lavoro e adesso Garage Band torna con l’obiettivo di mettere in luce artisti nazionali anche al di fuori dell’Ecuador“, commenta. “L’evento di maggio non sarà solo la cerimonia di premiazione, ma anche Grazie alle alleanze che ho nel mercato statunitense, ad esempio, il vincitore della categoria Squad of the Year potrà fare un tour mediatico di quel paese, che può rappresentare un sacco di soldi, ma è un costo che l’agenzia alleata degli Stati Uniti dovrà sostenere finché non sarà in grado di implementarlo.

società di produzione audiovisiva Dunn film È una parte essenziale del programma di premi che accompagna il progetto. “Dato che le trasmissioni sono in voga ora, abbiamo deciso di passare a tutte le piattaforme digitali, incluso TikTok, dove ho notato la grande portata che ha e ho già alcune strategie per iniziare a introdurre artisti ecuadoriani su quel social network.

Den Films fornisce, tra le altre cose, lo studio che gli artisti visitano ogni settimana. “Abbiamo iniziato tre settimane fa con Luz Pinos, poi c’è stato Alex Eugenio, il romantico di La Perla, e l’ospite di stasera è André Farra“,” Dettagli di Demetrakis. “Abbiamo iniziato con un segmento di domande e risposte per imparare qualcosa sull’attualità dell’artista e su cosa sta lavorando”, dice.

E come regalo speciale per i tuoi ospiti, Il programma riproduce, con la fotografia, la copertina della rivista cartacea dell’artista, inclusi i tuoi dati e le frasi evidenziate.

“Chiedo loro quanta copertura mediatica hanno avuto e ci sono alcuni artisti che non ne hanno ancora avuto uno”, spiega Demetrakis. “Ma mentre stiamo facendo l’intervista, senza aspettative, arriva qualcuno del team e dà loro la propria copertina e molti sono rimasti sorpresi. Stanno già uscendo con la loro prima copertina con Garage Band così possono emozionarsi”.

Lo spazio include anche la clip sessioni in garage, in quale Gli ospiti eseguono le loro canzoni dal vivo. Inoltre, come anteprima preliminare per i Premi di maggio 2022, ogni artista è tenuto a nominare gli artisti per la categoria. artisti del paesaggio, che consente a nuovi nomi di emergere dalla variegata scena musicale di Guayaquil.