Gasquet dice addio agli US Open: “Conserverò questi ricordi per tutta la vita” | Giro dell’ATP

Gasquet dice addio agli US Open: “Conserverò questi ricordi per tutta la vita”

Il francese si rivolge al pubblico dopo la sconfitta di mercoledì nelle qualificazioni

21 agosto 2024

Elsa/Getty Images

A cura dello staff di ATPTour.com/es

Mercoledì Richard Gasquet ha salutato più di due decenni di ricordi degli US Open, mentre il francese, che ha raggiunto le semifinali nel 2013, è stato onorato con una presentazione in campo dopo la sconfitta al secondo turno di qualificazione contro #NextGenATP Vilius. Jobas.

Durante la cerimonia, la direttrice del torneo US Open Stacy Allaster ha consegnato un segno di apprezzamento all’ex numero sette del mondo PIF ATP e Gasquet si è rivolto al pubblico. Il tennista 38enne puntava a raggiungere il suo 20esimo main draw consecutivo a New York.

“Farò tesoro di questi ricordi per il resto della mia vita”, ha detto Gasquet. “È un po’ triste per me finire quest’anno [así]Ma sono molto felice di come ho suonato qui a New York… di essere qui con il pubblico, di provare queste emozioni, queste emozioni. Si gioca a tennis per provare questo tipo di sensazioni. “È elettrico, è incredibile per me suonare a New York.”

Gasquet continua a lavorare duro nel Tour, senza una data di ritiro ufficiale. Il 16 volte campione del Tour ha vinto la sua 600esima partita lo scorso anno a Stoccarda. In questa stagione, a Madrid, Gasquet ha giocato la sua millesima partita.

“Sono molto fortunato”, ha aggiunto Gasquet. “Ho giocato sul miglior campo qui, con tante persone. Era l’atmosfera più incredibile che si potesse avere su un campo da tennis, giocando con 20.000 persone sul campo centrale. [Roger] Federer, [Novak] Djokovic, [Rafael] Nadal, il miglior giocatore su questo campo, e sono orgoglioso di come ho giocato qui a New York.”

Gasquet, il campione junior di Flushing Meadows nel 2002, ha fatto la sua prima apparizione nel tabellone principale degli US Open all’età di 19 anni nel 2005, quando ha raggiunto il quarto round. Ha un record di 30-18 nel tabellone principale del quarto posto principale della stagione.

“Spero di tornare tra il pubblico con voi l’anno prossimo”, ha concluso Gasquet.