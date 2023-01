GBP/USD si sta ritirando dal massimo di quattro settimane mentre il dollaro cancella le perdite nel CPI statunitense.

Il dollaro scende dopo i dati sull’IPC, anche se le perdite sono state ridotte dopo l’apertura di Wall Street.

L’inflazione conferma il rallentamento negli Stati Uniti, e Harker della Fed ora prevede aumenti di 25 punti base.

GBP/USD sta scendendo fortemente e sta scendendo sotto 1,2100.

In una sessione instabile per le valute, il dollaro USA ha registrato una brusca svolta nell’ultima ora ed è diventato complessivamente positivo. il marito Sterline britanniche / Dollari USA Ha raggiunto il picco dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione negli Stati Uniti 1,2244, il livello più alto in quattro settimaneE, al momento in cui scrivo, Viene scambiato a 1,2155 dopo essersi ripreso da livelli inferiori a 1,2100.

Il dollaro scende e poi sale

I dati sull’inflazione hanno fatto scendere il dollaro, che è poi salito quando le azioni di Wall Street sono scese dopo la campanella di apertura.. L’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è sceso dello 0,1% a dicembre e il tasso su base annua è sceso al 6,5% dal 7,1%, segnando il livello più basso dall’ottobre 2021.

Dopo i numeri dell’inflazione, Patrick Harker, presidente della Federal Reserve Bank di Filadelfia, ha detto che era giunto il momento I futuri aumenti dei tassi di interesse della Fed verranno riportati in incrementi di 25 punti base. I suoi commenti hanno alimentato un calo del dollaro con il calo dei rendimenti statunitensi.

Le azioni di Wall Street sono diventate negative dopo l’apertura. Il deterioramento del clima di mercato è stato accompagnato da una ripresa dei rendimenti USA. Il dollaro ha invertito la rotta ed è rimbalzato, cancellando tutte le perdite dal CPI statunitense.

il GBP/USD fatica a rimanere sopra 1,2100 Mentre i mercati continuano a digerire i numeri dell’IPC, il dollaro continua a cercare una direzione. Anche la sterlina inglese si è indebolita nell’ultima ora nei confronti dell’euro e della coppia EUR/GBP ha raggiunto 0,8890, il livello più alto dalla fine di settembre.

Livelli tecnici GBP/USD