più di due anni fa, Qualityon ci ha presentato il quinto capitolo della saga di Gears, con l’inclusione del mondo aperto come novità principale. Inoltre, dopo la quarta puntata un po’ irregolare, lo studio è stato in grado di realizzare una campagna che ha raggiunto con successo quasi tutti i fan del franchise.

Sebbene lo studio non abbia comunicato nulla di ufficiale sullo sviluppo di un nuovo titolo in franchising, Cominciano a circolare voci sulla possibilità che Gears 6 sia già in fase di sviluppo. Senza andare oltre, qualche mese fa c’erano già delle voci Lo studio svilupperà Gears 6 e un nuovo indirizzo IPE ora questa voce ricompare.

Gears 6 sarà già in sviluppo ma ci vorrà molto tempo per arrivare

Anche se l’alleanza lo ha confermato Fai una pausa dopo essere saltato su Unreal Engine 5, informazioni da Jez Corden e Insider Rand a Thor 19 (Tramite Xbox News Cast), Assicura che Gears 6 sarà già in sviluppo, più un altro nuovo indirizzo IP.

Tuttavia, secondo la fuga di notizie, sembra che dovremo aspettare molto tempo per continuare le avventure di Kate e dei suoi amici. Il gioco non arriverà sul mercato fino al 2024 o addirittura al 2025. Pertanto, si prevede che non sapremo nulla, almeno ufficialmente, del titolo per alcuni anni.

Non c’è dubbio che il motivo di questa attesa sia Passa dallo studio all’Unreal Engine 5, attraverso il quale cercherà di offrirci un’esperienza come mai prima d’ora nel franchise, almeno a livello audiovisivo.