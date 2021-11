Gears of War compie 15 anni

Oggi, una delle storie di giochi Xbox più grandi e uniche festeggia il suo compleanno; Ed è che il 7 novembre del già lontano 2006, Gears of War ha visto per la prima volta la luce, Il titolo che rivoluzionerà il mondo degli sparatutto in terza persona E seminerà il seme di uno dei franchise più amati dai fan di Xbox.

dopo, dopo 15 anni di storia e tanti giochi alle spalleLa saga è stata recentemente ribattezzata Gears nella sua ultima edizione, Sei in un momento meraviglioso; Con legioni di seguaci alle spalle, una presenza enorme nel mondo degli eSport, e sebbene nulla sia stato confermato, con potenziale accesso Dall’attesissimo prossimo capitolo del franchise.

Festeggia il 15° anniversario di Gears of War con merchandising esclusivo

Per celebrare questa importante data, il ingranaggi ingranaggi Aggiornato il tuo negozio con Nuova linea di prodotti esclusivi per celebrare il quindicesimo anniversario Da Gears of War. Al momento abbiamo già la possibilità di prenotare una delle nuove magliette o maglioni disponibili e, così facendo, otterremo Legenda set RAAM per ingranaggi 5.

Oltre al nuovo merchandising disponibile, vi ricordiamo che per celebrare il 15° anniversario di Gears of War, le prenotazioni Incredibile collezione di vinili che include banda vocale Dalla trilogia originale.

Molti di noi considerano Gears of War il gioco Uno dei nostri vantaggi preferitiGrazie a lei, ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo incontrato persone fantastiche che oggi possiamo considerare amici. Quindi possiamo solo sperare in una cosa, possiamo continuare a divertirci e combattere insieme ad altri Gears. Per almeno altri 15 anni.