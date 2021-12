Gedt è commosso dal concorrente di MasterChef Junior: “Che illusione, Olivia!” | Cinema e televisione

Lui mangia È una delle artiste che ha tenuto il maggior numero di interventi negli ultimi anni. La giovane donna può essere orgogliosa di aver partecipato a una serie come velenoHa scritto libri e pubblicato diversi singoli. Dai, è un’artista a 360 gradi come dice Paquita Salas. Infatti, senza andare oltre, ha postato la canzone solo pochi giorni fa regine Con la sua amica la signora Nina.

In questo modo, l’artista è diventato uno standard per molte persone. Senza andare oltre, lo stesso lunedì 20 dicembre, uno dei nuovi concorrenti in Master Chef Junior Parla di quanto gli piace la musica del cantante andaluso.

Si tratta di Olivia, una bambina di dieci anni con cose molto ovvie, che ha detto essere una vera fan di Jedet. Inoltre, la ragazza ha ammesso che le piacerebbe incontrarla di persona. appassionato di musica, Olivia ha confermato che la sua canzone preferita è ti pentirai di Jedet. Una canzone molto orecchiabile in cui il cantante parla di un crollo emotivo.

Olivia ammira Jedith, il modo in cui deve essere se stessa per diventare un vero riferimento per molte persone, cercando di realizzare tutti i suoi sogni e rompendo gli stereotipi. In effetti, ciò che ama di più della star è il modo in cui dice ciò che pensa. La giovane, come la cantante, è schietta nelle cose e da grande vuole diventare giudice della Corte Suprema perché ama il giudizio.

Gedt, eccitato con la ragazza

Le parole della ragazza raggiunsero Gedet. La cantante ha fatto eco all’offerta della piccola e ha condiviso sul suo account Instagram, dove ha più di 400mila follower, la parte del video in cui Olivia parla della sua musica.

“Che illusione Olivia, grazie mille!” , Il cantante ha scritto con il video. Da parte sua, la ragazza ha risposto: “Sì, lo so che sei il migliore”.

Senza dubbio, Jedet ha già un favorito per questa versione di MasterChef. E tu?