GeForce NOW aggiungerà 25 nuovi giochi a giugno

marzo GeForce ora In termini di crescita il suo catalogo è inarrestabile. Come utente del servizio sin dai suoi primi giorni, ho potuto vedere la sua evoluzione ed è semplicemente fantastico. Inoltre, e questo è qualcosa che mi sembra particolarmente importante, nvidia Non si concentra su un tipo specifico di gioco o categoria, come i titoli Triple A. Invece, l’offerta non è solo ampia, ma anche molto diversificata, dai film di successo ai titoli indie famosi per aver conquistato il cuore del pubblico.

Come già sai, GeForce NOW lo è Servizio di cloud gaming NVIDIAGrazie ad esso, puoi goderti i tuoi giochi alla massima qualità e senza problemi di prestazioni da qualsiasi dispositivo indipendentemente dalle sue caratteristiche. Sia attraverso il suo client per Windows o macOS, sia attraverso la sua interfaccia web, è una rete onnipresente per i tuoi giochi, purché tu abbia una connessione ad alta velocità.

Come ogni giovedì, NVIDIA ha annunciato i nuovi giochi che sono stati aggiunti a GeForce NOW, ma oggi ha anticipato anche le altre versioni del mese, per Un totale di 25 titoli verranno aggiunti durante il mese di giugno. I primi sette, in arrivo questa settimana, sono i seguenti:

boom – salto (Novità vapore)

Soldato (Novità vapore)

Twilight Wars: declassificato (Novità vapore)

Apres: costruisci per distruggere (vapore)

ANNO: mutazione (vapore)

Cathy Raine: Taglio del regista (vapore)

lotta a stelle (vapore)

D’altra parte, questo mese segna il Warhammer Workshop Festival e GeForce NOW si unisce ai festeggiamenti aggiungendo i seguenti titoli del franchise:

L’aggiornamento del catalogo GeForce NOW di giugno è completato con questi giochi:

Come potete vedere, e come vi ho indicato all’inizio, la crescita del catalogo GeForce NOW è più che notevole.

GeForce Now e God of War

D’altra parte, le versioni Steam ed Epic Games Store di God of War GeForce NOW usciranno il 1 luglio. Tuttavia, se lo possiedi già o vuoi farlo funzionare attraverso la piattaforma, abbiamo buone notizie, dal momento che Puoi continuare a farlo dopo quel periodopurché tu l’abbia usato almeno una volta in GeForce NOW prima di tale data.

Quindi, se questo è il tuo caso, assicurati di aprire il gioco e di accedere al menu principale. Ciò manterrà il gioco nella coda di GeForce NOW in modo permanente e potrai giocarci quando vuoi.