GeForce RTX 3090 Super e RTX 3070 Super e RTX 2060 da 12 GB

NVIDIA sta preparando una recensione delle sue schede grafiche basate sull’Ampere, che attualmente conosciamo come GeForce RTX 30 Super. Questo nome ha un significato Perché segue la strategia che abbiamo visto, all’epoca, con la GeForce RTX 20 Super, servirà al gigante verde per rinnovare il suo catalogo di soluzioni grafiche prima dell’arrivo della sua prossima generazione, la serie GeForce RTX 40, basata su Ada Lovelace.

GeForce RTX 30 Super arriverà, secondo le ultime informazioni, A gennaio del prossimo anno, ma non saranno soli. Un nuovo rumor conferma Quella data, NVIDIA introdurrà una GeForce RTX 3090 Super e RTX 3070 Ti Super, nonché una GeForce RTX 2060 con 12 GB di memoria GDDR6. Quest’ultimo modello mi sembra una recensione interessante, soprattutto da allora Può aiutare ad alleviare, almeno in parte, la situazione Attualmente soffre del mercato generale delle schede grafiche di consumo (scarsità dei prezzi e inflazione).

In termini di prestazioni grezze, l’RTX 2060 è in grado di offrire eccellenti prestazioni a 1080p e ottime prestazioni a 1440p, ha hardware dedicato per l’accelerazione del ray tracing e Grazie alla seconda generazione di DLSS, può trasmettere in modo fluente titoli Triple A in 4K. Con questi edifici sul tavolo, non mi sorprende l’idea che NVIDIA voglia rilasciare una recensione di quella con 12GB di memoria GDDR6. Se confermato, aggiungerà solo peso a ciò che ti ho detto in altre occasioni, ovvero che l’RTX 2060 è diventata una delle migliori soluzioni grafiche di fascia media di NVIDIA.

Tornando alla GeForce RTX 30 Super, questa volta la fonte di notizie parla solo di due modelli specifici, la RTX 3090 Super e la RTX 3070 Ti Super. È importante notare che questo non significa che NVIDIA rilascerà solo questi due modelli, ma sembra indicare che Potremmo affrontare un lancio improvvisoCiò significa che possono rilasciare prima queste due nuove schede grafiche e subito dopo il resto dei modelli della nuova gamma Super.

GeForce RTX 30 Prestazioni super probabili

Una fuga di notizie alla fine di settembre ci ha già fornito la prima analisi delle potenziali specifiche per le prossime schede grafiche NVIDIA e Come abbiamo visto in questo articoloe La recensione più interessante è stata la GeForce RTX 3060 Super, dal momento che potrebbe finire per essere più potente della GeForce RTX 3060 Ti, anche se sono scettico sul potenziale impatto dell’utilizzo di un bus a 192 bit su questo.

La differenza tra la GeForce RTX 3090 Super e la GeForce RTX 30 Super 3090 sarà molto piccola, poiché la prima porterà solo, in teoria, leggero aumento dell’ombreggiatura complessiva, Conterrà quindi anche un altro core RT, più tensor core e più unità texture. D’altra parte, il miglioramento delle prestazioni nel caso dell’RTX 3080 Super rispetto all’RTX 3080 potrebbe essere maggiore, perché sebbene non ci sia molta differenza nel numero di shader, il primo avrà una memoria grafica più grande di 2 GB e un altro bus di grandi dimensioni, che si tradurrà in una maggiore larghezza di banda.

Nel caso dell’RTX 3070 Super, la differenza non dovrebbe essere troppo grande rispetto all’RTX 3070, poiché le modifiche saranno, in teoria, limitate a una larghezza di banda maggiore derivata dall’utilizzo della memoria GDDR6X. Finalmente abbiamo la RTX 3060 Super, una scheda grafica Avrà 5.632 shader rispetto ai 3.584 shader dell’RTX 3060, e quindi dovrebbe fornire un significativo miglioramento delle prestazioni, come anticipato nel primo paragrafo di questa sezione.