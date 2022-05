Generale Caballero – Independiente, Copa America: gol, riassunto, video e statistiche

L’Independiente ha vinto un importante 4-0 in Paraguay, contro Cavaliere Generale di Storia 4 subordinare Coppa del Sud America 2022 dentro Stadio dei difensori del Chacotrovo adatto per Gruppo G.

In alcune date era ipotizzabile che la definizione fosse un tandem tra gli argentini e Sierra, leader con 12 punti. Questo è il motivo per cui è stata la chiave per vincere Rojo e ottenere il vantaggio di punteggio. Gli ci vollero quaranta minuti per fare la minima differenza. Grazie a un calcio di rigore hanno portato a Domingo Blanco, che il giocatore si è cambiato per un gol.

Girone G della Copa América 2022

Se la differenza nella gerarchia viene percepita nella prima metà, viene completamente spiegata nella fase finale. Il Paraguay è stato accusato di esaurimento, caos e nove partite consecutive che non hanno vinto. Al 58′ Thomas Pozzo allunga il primato con un bel tiro da sopra l’area.

L’Indipendente ha continuato a raggiungere, approfittando di un rivale che aveva perso tutte le carte. In totale ha avuto venti occasioni, ma non è riuscito a raggiungere il punteggio di 3-0 fino al minuto 86, quando Leandro Fernandez (in collusione con la difesa locale) ha segnato sul tabellone. Già ai supplementari è arrivato il quarto e ultimo gol, di Alan Sonora.

El Rojo ha fatto i compiti, ma è ancora un secondo vicino. Il lato buono? Hanno due partite da giocare, entrambe in casa, e se vincono hanno grandi possibilità di qualificazione.

La data della partita di Copa America 2022

