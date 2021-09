Genesect tornerà su Pokémon GO con HidroROM: date e come catturarlo

Pokemon GO ritorno confermato Genesecte Pokemon singolo di quinta generazione Che ha avuto un ruolo da protagonista nel suo stesso film. Questa specifica creatura Bug and Steel, modificata dal Team Plasma, debutterà ad ottobre in un titolo iOS e Android con idrome. Vi diciamo tutti i dettagli. Comprese le date e come possiamo affrontarle.

Genesect arriva con HidroROM su Pokémon GO ad ottobre: ​​come catturarlo

Come riportato da Niantic sul blog ufficiale di Pokémon GO, Genesect apparirà con HidroROM in Pokémon GO Da venerdì 1 ottobre 2021 10:00 fino a martedì 12 ottobre 2021 10:00 ora locale. Possiamo vederlo solo in Incursioni a cinque stelle.

Pokémon GO ad ottobre

Nel caso in cui non conosci le tue statistiche, Qui vi lasciamo la nostra guida ai migliori contatori Per sconfiggere Genesect, la Forma Standard, nei raid di Pokémon GO.

Indipendentemente dalle date indicate, va detto che il giorno successivo Mercoledì 6 ottobre dalle 18:00 alle 19:00 La prima ora di incursione avrà luogo ad ottobre. Sarà per Genesect che indossa HidroROM.

Cos’è Genesect HidroROM?

Ora, di cosa si tratta? idrome (guida Doz)? Siamo di fronte ad un elemento essenziale di Cambia l’attacco d’urto del tetto Genesect in tipo acqua Nei videogiochi di quinta, sesta e settima generazione. Ad esempio, in Pokémon Bianco era in un laboratorio P+P come regalo per vedere Genesect una volta sconfitto il mondo.

A parte l’HidroROM, ci sono altre tre cose scientifiche nel mondo dei Pokémon per cambiare il cannone Genesect: berorum (tiro), Fulgrum (elettrico) e croreum (Ghiaccio).

(tiro), (elettrico) e (Ghiaccio). Nei prossimi giorni conosceremo maggiori dettagli su Genesect con HidroROM e quali sono le sue statistiche finali in Pokémon GO.

Inoltre, ad ottobre, il gioco riceverà un’indagine speciale dedicata ad Halloween, che mostrerà anche l’aspetto dei Pokémon in costume.

