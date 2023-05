Genshin Impact 4 rilascia nuovi codici gratuiti v3.7 solo per un periodo di tempo limitato

Effetto genshin E lei ha ricevuto 4 nuovi codici promozionali Per celebrare il rilascio della versione 3.7, già disponibile in tutto il mondo da ieri, Mer 24 maggio 2023.

Seguendo le sue solite abitudini, HoYoverse ce l’ha Hanno emesso questi nuovi token Sono bonus per l’intera community di giocatori, quindi se ancora non li conosci li troverai in questa news Mostriamo Perché Puoi sostituirlo il prima possibile nel tuo conto.

Versione 3.7 Dettagli di Summoners Showdown! “durata”

Inizia il 24/05/2023 alle 06:00 (UTC+8), con una durata approssimativa di 5 ore. per ulteriori dettagli:https://t.co/Fv5Taq5kDC#Genshin pic.twitter.com/72kjTyBV9X Genshin Impact ES (genshinimpact) 23 maggio 2023

Nuovi token gratuiti Genshin Impact v3.7

IL 4 nuovi codici promozionali Dalle ricompense gratuite in Genshin Impact in occasione della premiere di Versione 3.7 il seguente:

WTQ2E83WS869: Riscattandolo, ottieni 60 protogem gratuiti e 5 prove per gli avventurieri.

Riscattandolo, ottieni 60 protogem gratuiti e 5 prove per gli avventurieri. 5B93WJMGXVFZ: Una volta riscattato, ottieni 10.000 more, 10 esperienza dell’avventuriero, 5 raffinazione del minerale, 5 spaghetti di pesce fritto e 5 pollo Chili Guyun.

Va notato che queste icone erano Rilasciato mercoledì 24 maggio 2023 E per quanto si sa, le loro date di validità rimarranno attive per tutta la versione attuale. Cioè, icone Scadrà presto Perché ha un carattere temporaneo e indefinito, come è frequente. Tuttavia, possiamo essere sicuri che saranno ancora disponibili per il recupero. almeno per diverse settimane Fino al completamento della nuova versione.

Quindi ti consigliamo di andare rapidamente per recuperarlo Per avere la possibilità di ottenere ricompense in tempo. Tieni inoltre presente che questi codici possono essere richiesti solo una volta. Una volta per persona o account.

D’altra parte, sentiti libero di visitare la nostra sezione guida Tutti i codici promozionali Attualmente attivo A maggio 2023. Prevediamo che ce ne saranno altri disponibili, anche se se sei aggiornato potresti averli già riscattati.

Per riscattare qualsiasi codice premio in Genshin Impact, devi prima tenerne conto condizione indispensabile Devi aver raggiunto Grado avventura 10 Nel tuo gioco Dopo averlo fatto, sarai in grado di richiedere i codici fondamentalmente seguendo questi semplici passaggi:

visita Sito ufficiale di Genshin Impact di HoYover.

registrazione Con lo stesso account HoYoverse che usi nel tuo gioco.

Con lo stesso account HoYoverse che usi nel tuo gioco. Ora Seleziona il server Da cui giochi il titolo (se è la Spagna, allora devi scegliere l’Europa).

Da cui giochi il titolo (se è la Spagna, allora devi scegliere l’Europa). il campo dovrebbe essere “cognome” Completamento automatico Semplicemente effettuando il login.

Semplicemente effettuando il login. Infine, nella sezione “Riscatta codice”. Copia e incolla il codice che corrisponde alla tua regione.

che corrisponde alla tua regione. Fai clic su “Recupera” Dovresti aver riscattato correttamente il codice ora.

sono appena andato via Ottieni ricompense nel gioco stesso. Per fare ciò, accedi al tuo gioco e premi il pulsante del menu Paimon. Ricerca Ufficio postale E devi individuare una nuova e-mail HoYoverse con i premi del codice riscattato. Se sei un giocatore Stazione di giocoPuoi salvare tutti questi passaggi perché il gioco ti consente di riscattare direttamente i codici dal giocosenza dover accedere a Internet (puoi farlo in Impostazioni > Account > Riscatta codice).

Ti ricordiamo che puoi Visita la nostra guida completa Da Genshin Impact per scoprirlo I migliori consigli e trucchi Dal gioco HoYoverse. Effetto genshin È JRPG e RPG Libero di giocare Disponibile in PC, PS4, PS5, Android e iOS (Prossimamente su Switch). Se vuoi saperne di più, non esitare a leggere la nostra analisi.