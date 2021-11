Genshin Impact ti permetterà di creare e vendere la tua merce

Effetto Jinshin È riuscito a posizionarsi come uno dei franchise più redditizi e popolari del settore. Di conseguenza, migliaia di utenti hanno espresso la loro passione per il gioco attraverso fan art e creazioni non ufficiali del franchise.

Fortunatamente per tutti i fan che vogliono dedicare il proprio talento al gioco e perché no guadagnare un po’ di soldi, miHoYo si è aggiornato Guida al marketing. Grazie a questo aggiornamento, gli utenti potranno commercializzare i propri articoli senza temere di ricevere un reclamo per violazione del copyright.

Cose come portachiavi, grafica, romanzi fantasy, ecc. possono essere prodotte e vendute purché non superino le 500 unità per il marketing individuale e le 200 unità per la vendita di gruppo. Se questo numero viene superato, gli utenti devono inviare una richiesta ufficiale a miHoYo per ottenere il tuo consenso.

Gli articoli più complessi come figurine, peluche o giocattoli, invece, richiedono che gli autori compilino e inviino una richiesta di autorizzazione a miHoYo. Infine, gli utenti devono chiarire in ogni momento che tale merce non è ufficiale e creata dai fan.