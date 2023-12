George R.R. Martin spiega come La Casa del Drago ha superato Il Trono di Spade

L’autore conferma che la seconda stagione de La Casa del Drago conterrà i migliori scenari della serie.

La Casa del Drago ha molti aspetti che completano Game of Thrones

George R.R. Martin è uno degli scrittori più famosi e di successo al mondo, grazie al suo poema epico fantasy, Cronache del ghiaccio e del fuoco. Ha venduto più di 90 milioni di copie. La sua opera più famosa è Game of Thrones, la serie della HBO diventata un fenomeno globale Ha vinto dozzine di Emmy Awards E i Golden Globe per l’enorme impatto che ebbe in quel momento. Questa volta è successa la stessa cosa con la Casa del Drago o La Casa del Dragón, un’introduzione che per molti era fissata. Anni prima degli eventi di Game of Thrones Sta guadagnando molta popolarità.

Lo ha rivelato lo stesso Martin nel suo blog Seconda stagione della Casa del Drago Sarà una sorpresa per i fan, perché sarà uno dei momenti più oscuri della storia. Inoltre, ne ha spiegato le ragioni La Casa del Drago ha superato Il Trono di Spade Per alcuni aspetti. Successivamente, ti mostriamo tutto Cosa ha rivelato il famoso scrittore E perché questa tanto attesa continuazione de La Casa del Drago sarà così importante.

I set della Casa del Drago superano di gran lunga i set del Trono di Spade

Il trailer della seconda stagione della Casa del Drago ha generato alcune teorie su Game of Thrones Hanno impressionato i followerMa oltre a ciò, attira l’attenzione anche sui prossimi eventi che devono ancora arrivare e su ciò che verrà Gli effetti speciali che gli spettatori si aspettano Dai produttori della serie.

In ogni caso, la cosa più interessante è ciò che George R.R. Martin ha detto sulla serie Il tuo blog personale non è un blogDove di solito condivide le sue opinioni e Novità sui tuoi progetti. Ebbene, lo scrittore ha rivelato di aver visitato i Leavesden Studios di Londra, dove si stanno svolgendo le riprese. Impostazioni di Approdo del Re e Roccia del Drago, le due roccaforti Targaryen più importanti. Qui è menzionato Non ho mai visto niente di così straordinario prima Ciò supera addirittura quanto accaduto all’epoca con la serie Game of Thrones.

“Sono stato sui set di Game of Thrones a Belfast, in Scozia, in Marocco e a Malta. E anche quei posti erano fantastici. Ma niente di quello che ho visto poteva essere paragonato ai set della Fortezza Rossa e di Dragonstone che hanno costruito ai Leavesden Studios di Londra. Enorme , fantastico e così reale che mi è sembrato di aver attraversato un portale temporale per entrare nel Westeros medievale. Adoro i castelli e sono stato in dozzine di veri castelli, fortezze e torri medievali ai miei tempi, e nessuno dei veri castelli che ho che ho visto può essere paragonato ad esso… o alla fiamma… alla nostra Fortezza Rossa.” -George R.R. Martin.

Martin ha parlato anche del lavoro degli scrittori, guidati da Ryan Condall. Visualizzatore per La Casa dei Draghi. Afferma infatti di aver trascorso due giorni in detenzione presso di loro Discutere potenziali storie per le stagioni tre e quattro, suggerendo che potrebbe essere una serie più lunga di quanto pensassimo.

“Ho anche trascorso due giorni chiuso in una stanza con Ryan Condal e il suo team di scrittori (Sarah Hess, Tee Meikle, David Hancock e Philippa Goslett) a parlare delle stagioni tre e quattro di House of the Dragon. Erano discussioni vivaci e divertenti. .” “Bene… anche se due giorni non sono bastati. C’è molta strada da percorrere e non sono sicuro che venti giorni basteranno.” -George R.R. Martin.

L’altro dettaglio importante che è stato menzionato è che l’hai già visto I primi due episodi della seconda stagione Ed erano fantastici per quanto apparissero tristi, anche se sembrava così Ne è rimasto ancora ben poco Per completare il processo di modifica.

“Ryan mi ha regalato i primi due episodi di House of the Dragon, stagione 2. (clip grezze, ovviamente). Naturalmente, non sono obiettivo quando parlo di qualcosa basato sul mio lavoro… ma devo .” Diciamo che pensavo che entrambi gli episodi fossero adorabili. (E non è ancora finita.) Buio, sì. Molto scuro. Potrebbe farti piangere. (Io non ho pianto, ma un mio amico sì.) Potente ed emotivo, straziante, straziante.” – George R.R. Martin.

Considerando tutto ciò, sia la trama che l’ambientazione sembrano contorte e… Le influenze che arriveranno con questa nuova stagione La Casa del Drago mira a essere qualcosa di memorabile che tutti i fan apprezzeranno La storia è appena iniziata.