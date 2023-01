Gerard Piqué continua la sua presa in giro della canzone di Shakira: riappare alla guida di una Twingo

La guerra tra la coppia è continuata dopo tre giorni in cui non si è più discusso di nulla. Senza un chiaro vincitore in questo concorso, ognuno usa le proprie armi per attaccare l’altro. strategia Gerrard Pique (35 anni) Continua a prendersi gioco dell’ironia: è tornato a prendersi gioco di una canzone Shakira (45) Sembra che preferisca tutto ciò che insulti nei testi della canzone. Lo scorso venerdì 13, si è presentato a un evento Twitch indossando un orologio Casio e ha dichiarato il suo amore per l’hijab Chiara Shea (22) Con queste parole: “Quest’ora è per la vita”.

Si riferiva a questo verso: “Ho scambiato il mio Rolex con un orologio Casio”. In questo modo, Colombian è stato paragonato a un marchio di lusso, mentre l’attuale partner di Piqué è stato premiato con un marchio accessibile. Questa domenica 14, l’ex giocatore del Barcellona ha insistito sullo stesso. In precedenza Lo ha annunciato nella sua prima apparizione pubblica e ha mantenuto la parola data. Sorridente e completamente rilassato, gli attacchi musicali che il colombiano gli ha assegnato chiaramente non lo toccano.

poco prima delle quattro del pomeriggio, Gerard arriva alla guida di una Twingo, una nuova dimostrazione di sostegno per la sua ragazza E un dardo velenoso contro Shakira. in Shakira || Sessioni musicali BZRP #53 Audible: “Ho cambiato la mia Ferrari in Twingo” ed è proprio questa l’auto che ha scelto per la sua seconda apparizione pubblica. Lungi dall’entrare pienamente nella controversia, ha scelto di contrattaccare con umorismo.

La situazione catalana suscita opinioni contrastanti tra il pubblico delle reti, alcuni applaudono il suo modo di agire, altri lo considerano ridicolo. Comunque sia, questa è una guerra senza quartiere, perché l’artista con cui batte tutti i record successo, Fa anche quello che vuole. Inoltre Metti una strega sul suo balcone guardando dritto nella casa di sua suocera, che chiama nella sua canzone, sabato 14 ha deciso di suonare la canzone a tutto volume più e più volte in modo che tutti i suoi vicini potessero sentirla bene, specialmente i genitori di Pique. Per fare questo, ha messo un grande megafono nel suo giardino.

In questi giorni i familiari dell’ex compagno si sono espressi sulla polemica. Joan Pique (63) Ha risposto ai giornalisti appostati alla porta di casa sua, sottolineando: “Stiamo bene”. Non ha potuto fare a meno di ridere quando gli è stato chiesto del contenuto dell’ex canzone di sua figlia. Ha anche cambiato la sua immagine del profilo WhatsApp per avere un’immagine del film ballare con i lupi E la frase: “Ballando coi lupi” è un chiaro riferimento a Shakira. Dall’altra Tony E Mubarak, 50 anni, ha giustificato l’iniziativa della sorella di mettere la canzone a grandezza naturale così: “Lei celebra il successo”.

