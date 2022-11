Gerardo Martino si prepara ai cambi per affrontare l’Argentina; Andres Guardado e Funes Mori puntano all’undicesimo posto

ESPN Digital ha appreso che Gerardo Martino, l’allenatore della nazionale messicana, sta preparando i cambiamenti per affrontare l’Argentina; Andres Guardado e Rogelio Funes Mori sono stati i titolari

Qatar — Gerardo Martino Sto pensando di fare qualche mossa Nazionale messicana confrontarsi con la sua controparte argentina; Tanto Andrés Guardado Come Rogelio Funes Mori Ci saranno alcune novità in Tricolore per la partita di sabato.

Con 72 ore prima che questa partita possa essere giocata e solo un giorno dopo il pareggio a reti inviolate nella loro prima partita contro di loro Polonia, Il Nazionale messicana Tornato a lavorare con la ristrutturazione in Stadio Al Khordove i media

La pratica, alla quale la stampa ha avuto accesso per 15 minuti torrente Concentrati sulla buona comunicazione dell’allenatore della nazionale con i suoi giocatori, per conoscere i suoi sentimenti dopo la prima partita.

però, Gerardo Martino Sta già valutando di fare due o tre cambi rispetto agli 11 che da allora hanno affrontato i polacchi Argentina Richiedono un trattamento diverso, per la qualità della rosa e per la rivalità già esistente tra le due squadre.

Gerardo Martino, durante l’allenamento del Messico mercoledì in Qatar. Autorità Palestinese

in questo modo, Andrés Guardadocentrocampista del Betis de Sevilla, anch’egli naturalizzato Rogelio Funes MoriDue novità saranno contro l’Argentina, dunque Ettore Herrera anche Luis Chávez Lascerà il posto di centrocampo e attaccante, sembra che questo sia un dato di fatto Enrico Martino Non si ripeterà

Messico Hanno bisogno di gol se sperano di qualificarsi per il turno successivo, dopo che l’Arabia Saudita li ha spinti a finire primi nel Gruppo C, mentre Polonia e Messico sono secondi.

Lionel Messi S Angelo Di Maria Sono i calciatori più importanti della nazionale argentina, nonostante la battuta d’arresto della nazionale sudamericana nella sua offerta in Qatar 2022 contro l’Arabia Saudita, quindi il pericolo intrinseco di questi due giocatori e la necessità per l’Argentina di vincere possono anche causare qualche aggiustamento. . in profondità

“Ovviamente, Tata non formerà la stessa squadra”, ha detto. ESPN fontana dentro Nazionale messicana.

Da lì, questo portale è stato informato che tre Non si è infortunato dopo il tumulto della partita contro la Polonia.

“Al momento tutti stanno bene, stanno recuperando, senza colpi pesanti. Abbiamo ancora 72 ore, vedi come si riprendono e per chi puoi usare ‘100’”.